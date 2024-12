Al CES 2025 si svela HDMI 2.2

Aumentano banda e risoluzione supportate, ma con un'attenzione: serviranno cavi nuovi.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-12-2024] Commenti (1)

Foto di TheRegisti

Con l'avvicinarsi del nuovo anno si avvicina anche il periodo del Consumer Electronics Show, che ogni anno si tiene a Las Vegas, e degli annunci che esso ospiterà.

Prima ancora che l'evento abbia inizio, diverse aziende già fanno sapere quali novità aspettarsi, nella speranza di attirare l'interesse. Quest'anno, la prima realtà a scoprire le proprio carte è l'HDMI Forum.

A sette anni dal lancio di HDMI 2.1 (svelato proprio al CES 2017), il 6 gennaio 2025 sarà svelato HDMI 2.2, una nuova versione dello standard che promette un aumento della banda e, di conseguenza, un aumento delle risoluzioni e delle velocità di aggiornamento supportate.

I dettagli in merito al momento non sono noti, ed è comprensibile: la grande rivelazione è fissata per il prossimo anno. Una cosa però è già certa: per adoperare tutte le funzionalità di HDMI 2.2 serviranno dei cavi nuovi.

Probabilmente il connettore in sé non sarà differente dagli attuali 2.1 (che a sua volta sono identici ai connettori conformi a versioni precedenti dello standard): il cavo in sé sarà però differente, in quanto in grado di offrire prestazioni superiori.

Analogamente al passato, quasi certamente si potrà usare un cavo HDMI 2.1 o precedente con periferiche HDMI 2.2 (schede video, monitor, televisori e via di seguito); soltanto, le prestazioni saranno limitate a quelle offerte dallo standard più vecchio adottato e comune a tutti i componenti.