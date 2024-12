La panetteria americana che usa due Commodore 64 come registratori di cassa

I due home computer sono ormai in funzione da una quarantina d'anni.

Nel 2024, si potrebbe pensare che il Commodore 64 sia interessante solo per gli appassionati di retrocomputing: una macchina gloriosa, che ha debuttato oltre 40 anni fa, e che consente di rivivere memorie nostalgiche, ma di nessuna utilità nel mondo informatico di oggi.

Eppure, di tanto in tanto emerge qualche storia che mostra come anche un computer con quattro decenni sulle spalle abbia ancora qualcosa da dire; o che il detto "Non si aggiusta ciò che funziona" è più che mai valido.

A Brownsburg, nello Stato americano dell'Indiana, c'è un negozio - la Hilligoss Bakery - che a quanto pare a tutt'oggi usa due Commodore 64 come registratori di cassa.

Di recente sono riemerse nel web delle foto scattate nel 2010 che mostrano i due Commodore in azione; una ricerca nel web ha poi mostrato che la situazione nel 2021 non era ancora cambiata e una telefonata alla panetteria da parte dei redattori di Tom's Hardware ha confermato che le cose stanno ancora così, alla fine del 2024.

Stando alle recensioni di Google Maps, peraltro, la Hilligoss Bakery è molto apprezzata non tanto per l'utilizzo continuo di due pezzi d'antiquariato informatico quanto per la bontà dei suoi prodotti.

Che i due Commodore 64 continuino a fare il proprio mestiere, d'altra parte, non è così strano: la potenza di calcolo necessaria per fungere da registratori di cassa non è molto elevata e quindi, guasti a parte, potrebbero andare avanti praticamente all'infinito.

Computer ormai antichi che tuttora svolgono perfettamente i propri compiti non sono poi una visione tanto rara quanto si potrebbe pensare: possiamo ricordare il caso dell'Amiga che ha gestito per 30 anni il riscaldamento di un intero distretto scolastico negli USA ma anche i floppy disk che guidano i treni della metropolitana di San Francisco, quelli usati per anni da Boeing per i propri aerei o il Palm m130 indispensabile per realizzare la versione IMAX del film Oppenheimer.