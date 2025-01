I popup fastidiosi di Windows 11 ora danneggiano il PC

I nuovi inviti all'aggiornamento in qualche caso smettono di rispondere, e possono causare problemi di instabilità all'intero computer.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-01-2025] Commenti (2)

Come ormai tutti dovrebbero sapere, il prossimo 14 ottobre il supporto a Windows 10 cesserà e, idealmente, Microsoft vorrebbe che tutti entro quella data abbiano già adottato Windows 11, eventualmente sostituendo il proprio PC nel processo.

Per tentare di raggiungere il risultato, da tempo il gigante di Redmond ha iniziato a infastidire gli utenti di Windows 10 mostrando loro dei popup che ricordano l'avvicinarsi della scadenza di ottobre, invitando a considerare il salto di sistema operativo.

Le prime due campagna di questo tipo - la prima a febbraio 2024, la seconda a novembre - erano fastidiose ma innocue. Quella che invece ha preso il via in questi giorni riesce anche a creare dei veri problemi.

Come alcuni utenti hanno iniziato a segnalare infatti, un nuovo popup a tutto schermo ha preso ad apparire, invitando a iniziare a programmare le azioni da intraprendere in vista della fine del supporto a Windows 10.

Fin qui sarebbe tutto normale. Il problema nasce dal fatto che, in molti casi, il popup smette di rispondere poco dopo l'apparizione, mostrando un messaggio d'errore relativo al componente di Windows Reusable UX Interaction Manager (Ruxim).

Secondo quanto riportato da alcuni, questo malfunzionamento non ha conseguenze negative soltanto per il popup: causa anche un'instabilità del sistema, e in particolare pare interferire con Windows Update, componente a cui Ruxim è in effetti legato.