Google, JavaScript obbligatorio per usare la ricerca

Gli strumenti di terze parti sembrano però non gradire.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-01-2025] Commenti

Al fine di «proteggere meglio» la ricerca Google dagli abusi dei bot e dallo spam, d'ora innanzi il motore di ricerca richiederà che in tutti i browser dei visitatori sia attivato JavaScript.

«Attivare JavaScript ci consente di proteggere meglio i nostri servizi e gli utenti dai bot e dalle forme di abuso e di spam, sempre in evoluzione, al fine di fornire le informazioni più aggiornate e accurate» ha scritto un portavoce dell'azienda in un'email inviata a TechCrunch.

La maggior parte dei siti web oggigiorno adopera JavaScript in maniera più o meno pesante per fornire ai propri utenti una certa forma di interattività. Google sostiene che attualmente solo lo 0,1% delle visite al motore di ricerca proviene da browser con JavaScript disattivato.

Il nuovo obbligo introdotto da Google non dovrebbe pertanto cambiare nulla per la maggior parte degli utenti, ma non tutti saranno entusiasti della decisione.

Secondo quanto riporta Search Engine Roundtable, alcuni strumenti di terze parti utilizzati per verificare l'indicizzazione dei siti hanno iniziato a mostrare problemi nel momento in cui l'obbligo di JavaScript è entrato in vigore.