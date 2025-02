Nvidia, torna il problema dei cavi che si sciolgono

Già segnalati alcuni casi con le nuove schede GeForce RTX 5090.

Sembra che ci risiamo: Nvidia lancia una nuova scheda grafica, gli utenti più entusiasti la acquistano, la installano... e i connettori fondono.

Ora che le prima GeForce RTX 5090 sono in distribuzione, stanno infatti già spuntando nel web alcune segnalazioni analoghe a quelle che, quasi tre anni fa, riguardavano le GeForce RTX 4090.

Al momento i dettagli relativi ai casi segnalati sono scarsi e Nvidia non ha ancora rilasciato alcuna comunicazione ufficiale, ma gli utenti segnalano che i cavi che alimentano la nuova scheda di Nvidia hanno preso a sciogliersi.

Nel caso delle RTX 4090, nel 2022, le indagini avevano portato a scoprire che la causa del problema era da ricercarsi sostanzialmente in un errore di installazione da parte degli utenti: i connettori di alimentazione non erano inseriti fino in fondo, e ciò causava il surriscaldamento e il rischio che prendessero fuoco.

I casi segnalati in questi giorni hanno una caratteristica in comune: tutti coinvolgono l'uso di cavi di terze parti e, anche se ancora non si può essere certi che la radice del problema sia lì, non si può nemmeno escludere la possibilità.

In ogni caso, chi ha già acquistato una GeForce RTX 5090, farà bene a tenere d'occhio i cavi di alimentazione e, per maggiore sicurezza, a usare accessori originali Nvidia.