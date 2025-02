No, Microsoft non ha abbandonato le CPU Intel più vecchie

I Core di ottava, nona e decima generazione sono ancora supportati da Windows 11. A meno che non siate OEM.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-02-2025] Commenti

C'è stata un po' di confusione nella giornata di lunedì 17 febbraio, quando si è diffusa la voce che Microsoft avrebbe deciso di ritirare il supporto da parte di Windows 11 24H2 ai processori Intel Core di ottava, nona e decima generazione.

La reazione è stata scomposta poiché, inizialmente, pareva che ciò significasse l'impossibilità di installare Windows 11 sui PC dotati di queste CPU: in altre parole, non sarebbe stato possibile aggiornarli a Windows 11, operazione che molti stanno valutando poiché il supporto a Windows 10 va finendo.

Fortunatamente, le cose sono diventate un po' più chiare con il passare delle ore: Microsoft sta effettivamente abbandonando il supporto a quei processori, ma soltanto per gli OEM.

I produttori che intendono fornire un computer nuovo con Windows 11 devono quindi verificare che esso monti un processore Intel Core di almeno undicesima generazione (o un AMD ugualmente supportato, naturalmente).

Gli utenti comuni, ovvero per quanti stiano attualmente utilizzando un PC basato su uno dei processori "abbandonati", non devono preoccuparsi: se ancora adoperano Windows 10, potranno aggiornare il proprio sistema a Windows 11, se così desiderano.

E la copia di Windows 11 eventualmente già installata continuerà a funzionare correttamente, senza mostrare il messaggio che indica il mancato supporto del processore e la possibilità che non vengano più ricevuti gli aggiornamenti.

In realtà, anche per gli OEM probabilmente non cambia nulla: è difficile che qualche produttore ancora proponga prodotti con processori ormai superati.

Se per alcune ore tra gli utenti di Windows si è diffusa una certa apprensione, la colpa è in fondo di Microsoft: non tanto per la sua politica di supportare solo certe CPU (alla quale ormai ci si è rassegnati), ma più che altro perché l'elenco delle CPU supportate è già cambiato in passato.