Windows 11 25H2: debutta il menu Start con layout dinamico e integrazione con lo smartphone



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-10-2025]

new start1
Immagine: Microsoft

Microsoft ha rilasciato la build 27965 di Windows 11 nel Canary Channel del programma Insider: esso include alcune delle novità previste per la versione 25H2 a partire dal nuovo menu Start, in lavorazione da tempo. Con questa versione il menu abbandona l'impostazione "statica" delle versioni precedenti per adottare un layout più flessibile. L'interfaccia conserva le sezioni App preferite ed Elementi consigliati ma introduce una nuova sezione Tutto che mostra le app installate in due modalità: categoria e griglia. La prima è predefinita e raggruppa le app in base alla funzione (produttività, social, giochi), mentre la seconda le dispone in ordine alfabetico con icone orizzontali.

Il layout è dinamico e si adatta alla dimensione dello schermo: su display ampi vengono visualizzate fino a 8 colonne di app preferite, 6 elementi consigliati e 4 colonne di categorie; su schermi più piccoli le colonne si riducono rispettivamente a 6, 4 e 3. Gli utenti possono inoltre disattivare le sezioni preferite e consigliate dalle impostazioni. Accanto al campo di ricerca è stato aggiunto un pulsante per mostrare o nascondere la colonna Phone Link (Collegamento al telefono): essa consente di integrare lo smartphone (Android o iOS) direttamente nel menu Start.

La build introduce anche due modifiche tecniche: la rimozione del .NET Framework 3.5 dalle funzionalità opzionali (pur restando scaricabile dal sito ufficiale) e l'aggiunta dell'editor testuale Edit a linea di comando accessibile tramite l'app Terminale. Edit consente di modificare file testuali direttamente da CLI, offrendo un'alternativa leggera a Notepad per gli utenti più esperti.

Il nuovo menu Start era stato inizialmente previsto per la release 24H2 ma poi il suo debutto è stato posticipato, pare per consentire la risoluzione di bug e per applicare ottimizzazioni legate alla compatibilità con Phone Link. La build 27965 non specifica ufficialmente la versione finale del sistema operativo; è plausibile che queste novità confluiscano nella 25H2, il cui arrivo è ormai imminente.

new start2
Immagine: Microsoft
new start3
Immagine: Microsoft

Olimpo Informatico


 
