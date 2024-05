Windows 11, il menu Start guadagna una barra laterale

Widget e app la useranno per mostrare “schede adattive”.

Il menu Start di Windows 11 non è troppo amato e, anzi, ha raccolto autorevoli pareri di esperti che sono tutt'altro che soddisfatti del suo aspetto e delle sue funzionalità.

I designer di Microsoft stanno provando a migliorarlo ma, non potendo sconvolgerlo totalmente (per evitare di inimicarsi gli utenti che ormai sono stati costretti a farselo piacere), stanno prendendo strade alternative.

Una di questo è quella scoperta nella build di sviluppo 26212 dall'utente di X Albacore, in cui si vede "galleggiare", a fianco del menu Start come lo conosciamo, una barra laterale che mostra il meteo e informazioni finanziarie.

A quanto pare questa funzionalità si chiama Start Menu Companions ed è la prima incarnazione di un menu Start estensibile: i Companion sono app che forniscono delle Schede Adattive da mostrare in una barra laterale, come fanno per l'appunto i due widget usati come esempio.

L'utente può personalizzare i Companion dalla finestra Impostazioni seguendo il percorso Personalizzazione -> Start, e assegnare alla barra i Companion che preferisce.

Questa funzionalità è naturalmente ancora in fase di sviluppo e potrebbe cambiare prima di approdare alla versione stabile di Windows 11; è anche possibile che al momento del debutto essa supporti Schede Adattive di terze parti.

In ogni caso, pare proprio che, più che aggiustare il menu Start, Microsoft abbia deciso di "arricchirlo".