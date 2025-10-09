DAZN chiede 500 euro di risarcimento a 2000 utenti già multati per pirateria. E minaccia cause

Sette giorni per evitare il giudice.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-10-2025]

dazn lettere risarcimento
Foto di Luciano Oliveira.

DAZN ha iniziato a inviare le richieste di risarcimento civile nei confronti di oltre 2.000 utenti italiani già sanzionati dalla Guardia di Finanza per aver usufruito di servizi IPTV illegali. Le lettere sono state recapitate via raccomandata e rappresentano un tentativo di composizione bonaria prima di eventuali azioni giudiziarie. L'oggetto della comunicazione è esplicito: «Illecita acquisizione di servizi IPTV relativi a pacchetti aventi ad oggetto la visione delle dirette delle partite del Campionato di Calcio di Serie A».

La richiesta di DAZN consiste in un indennizzo forfettario di 500 euro, accompagnato da un impegno scritto a non ripetere in futuro comportamenti che violino i diritti della piattaforma. Gli utenti hanno sette giorni di tempo per aderire alla proposta, dopodiché DAZN si riserva di avviare azioni legali in sede civile. La piattaforma ha ottenuto i dati degli utenti coinvolti grazie all'autorizzazione della Procura di Lecce, che ha consentito la trasmissione ai titolari dei diritti audiovisivi delle informazioni raccolte dalla Guardia di Finanza: dati anagrafici, bancari e geografici.

Secondo il CEO di DAZN Italia Stefano Azzi «guardare illegalmente contenuti mette a rischio chi lo fa e colpisce lo sport alle radici. Non è furbo. Non è gratis. Non è senza conseguenze». Azzi ha sottolineato che il danno economico e d'immagine subìto dalla piattaforma giustifica l'azione risarcitoria, che può equivalere a dieci anni di abbonamenti regolari. La posizione di DAZN è condivisa da Sky e dalla Lega Serie A, che si sono costituite parte lesa nell'inchiesta e hanno chiesto l'elenco completo degli utenti multati per esercitare i propri diritti.

L'operazione antipirateria, condotta dalla Guardia di Finanza di Roma e Lecce, ha portato allo smantellamento di una rete IPTV illegale diffusa in oltre 80 province italiane. La vera novità dell'iniziativa DAZN è il passaggio dalla repressione penale alla responsabilità civile diretta dell'utente finale. Non più solo multe amministrative, ma anche richieste economiche formali per compensare la visione non autorizzata.

Leggi anche:
Operazione Gotha 2: smantellata rete italiana di IPTV illegali. 900.000 utenti, ...
Android e sideloading, retromarcia parziale di Google: verifica sempre obbligato...
Film, serie TV e musica nel mirino di Piracy Shield: AGCOM contro la pirateria d...
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gl...

L'intento è disincentivare la domanda e non solo l'offerta: per questo motivo vengono raggiunti gli utenti finali. La piattaforma ha peraltro chiarito che l'indennizzo richiesto è inferiore rispetto al danno stimato e che la proposta conciliativa vuole essere un'opportunità per chiudere la vicenda senza ulteriori conseguenze. Chi ignorerà la lettera potrebbe trovarsi coinvolto in procedimenti civili con richieste più onerose.

Articoli suggeriti:
Smart TV invase dai canali pirata: sfruttano le debolezze della televisione ibri...
Guarda film pirata? Rischi fino a 5.000 euro di multa
Pirateria, multati in Italia anche gli utenti finali
Lezioni antipirateria a scuola

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Streaming illegale, con la nuova legge gli spettatori rischiano multe da 5.000 euro
La disintossicazione dallo streaming
Vent'anni di prigione per i pirati della Malesia
Come si diventa pirati audiovisivi? Seguendo il calcio

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
Giusto perché non si può mandare un ransomware per raccomandata... :sbonk:
9-10-2025 10:39
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
In che modo salvi informazioni importanti affinché nessuno le possa vedere sul tuo computer?
Salvo tutti i dati più importanti in una cartella protetta da password
Nessuno accede al mio computer
Il mio dispositivo è protetto da una password
I dati più importanti sono protetti da crittografia
Proteggo i miei dati quando presto il computer a un'altra persona
Elimino tutti i dati che non voglio che nessuno veda
Non ho dati importanti da proteggere

Mostra i risultati (1856 voti)
Ottobre 2025
n. 4003 del 09-10-2025
Energia elettrica: il prezzo cambia ogni 15 minuti. Fasce orario stravolte, la sera costa di più
n. 4002 del 06-10-2025
Clothoff bloccata in Italia: il Garante Privacy ferma l'app che spoglia le persone con la IA
n. 4001 del 03-10-2025
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modulare e niente DRM
n. 4000 del 01-10-2025
Amazon Prime elimina la prova gratuita in Italia: i giorni di test passano da 30 a 7. E si pagano
Settembre 2025
n. 3999 del 29-09-2025
SPID a pagamento, l'era gratuita è finita: le Poste introducono un canone annuale
n. 3998 del 26-09-2025
YouTube ammette: "Obbligati dall'amministrazione Biden a sospendere certi canali"
n. 3997 del 25-09-2025
Commodore 64 Ultra convince: boom di vendite, acquisizione anticipata
n. 3996 del 24-09-2025
Cookie, si va verso il consenso unico. L'Europa valuta l'integrazione nei browser web
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 9 ottobre
2025
Qualcomm acquisisce Arduino e lancia la scheda UNO Q compatibile con Linux
2024
Windows 11, anticipare l'update
2023
Il televisore nottambulo: una storia dell'IoT
2022
Il cartellone pubblicitario orbitante trasforma il cielo in uno spot
2021
Google, autenticazione a due fattori obbligatoria per milioni di utenti
2020
Arrestato per recensioni online negative di un albergo
2019
Dal papà di Android uno smartphone radicalmente diverso
2018
Falla in Google tenuta segreta per tre anni: segna la fine del social Google+
2017
Microsoft ammette: Windows 10 Mobile è morto
2016
Motore spaziale a microonde, la NASA è pronta per il primo test
2015
Su Facebook debuttano le alternative al ''Mi piace''
2014
Vantablack, il materiale più nero del nero
2013
Micro-SIM, un paio di forbici e mano ferma
2012
Prendere in giro un ministro costa 40.000 euro
2011
Mouse e chiavetta USB edibili
2010
In prova: Onda PN30 WiFi (2)
2009
Android sarà più diffuso dell'iPhone
2008
Steve Jobs brevetta il dock di Mac Os X
2007
Framework Advertising, una pubblicità veramente invasiva
2006
MSN Coffee
2004
Alice fa fortuna anche in Francia
2003
Boom della masterizzazione DVD
2002
Pagamenti sicuri con Bankpass Web
2001
Ma a cosa servono i CoreCom?
Olimpo Informatico


 
web metrics