Microsoft festeggia 50 anni con quattro sfondi brutti

Ha un modo particolare Microsoft di celebrare il proprio 50 anniversario che rapidamente si avvicina, poiché l'azienda è stata fondata il 4 aprile 1975.

Per dare il via ai festeggiamenti ha infatti deciso di pubblicare su X quattro sfondi per smartphone che rendono omaggio ad altrettante applicazioni storiche: Solitario, Paint, Word ed Excel.

«50 anni di innovazioni, ricordi, e momenti che ci hanno plasmato» ha scritto il gigante del software. «Per festeggiare, condividiamo alcuni sfondi nostalgici. Scarica il tuo, e rivivi la magia».

La nostalgia si fa sentire anche nell'aspetto degli sfondi, il cui stile è decisamente retro e non eccessivamente curato, tanto che potrebbe non essere sbagliato definirli "brutti"; ma ciò è stato fatto di proposito per richiamare un'era dell'informatica che forse si potrebbe definire più semplice e ingenua.