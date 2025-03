L'app che obbliga a ''toccare l'erba'' per sbloccare lo smartphone

Touch Grass è nata per aiutare a disintossicarsi dalla dipendenza da telefonino.

Touch Grass (Tocca l'erba, il cui senso è forse meglio tradotto con Vai a toccare l'erba) è un'espressione usata nel mondo anglosassone per invitare quanti passano pressoché tutto il loro tempo online a staccarsi un po' dallo schermo e riconnettersi con la realtà.

Lo sviluppatore Rhys Kentish ha preso sul serio l'invito e ha lanciato la scorsa settimana un'applicazione iOS chiamata proprio Touch Grass, che blocca le app distraenti (indicate dall'utente) fino a quando non si esce di casa e si scatta la foto di un prato.

L'idea, nata dalla sua personale lotta contro l'eccessivo utilizzo del telefono, combina umorismo e una sfida concreta per spezzare il ciclo del doomscrolling.

In un'intervista a TechCrunch, Kentish ha raccontato che il tempo trascorso da egli stesso davanti allo schermo lo preoccupava: «Ho calcolato che, se non avessi cambiato qualcosa, complessivamente avrei finito col passare sette anni della mia vita a guardare il telefono».

Cercando un sistema più efficace rispetto alle soluzioni esistenti per riuscire a "staccare" dallo smartphone, ha ideato un sistema che richiede un'azione fisica: uscire all'aperto.

L'app utilizza una tecnologia di visione artificiale per distinguere l'erba vera dalle piante d'appartamento. Dopo aver scattato una foto valida, le funzioni precedentemente inaccessibili si sbloccano.

L'app richiede il permesso di accedere alla posizione una tantum per sapere quando tramonta il sole, evitando così di spingere gli utenti a uscire al buio, per ragioni di sicurezza. Gli utenti possono poi personalizzare le impostazioni, decidendo come gestire i blocchi quando uscire non è praticabile.

Touch Grass è disponibile in versione freemium: senza pagare, si possono scegliere fino a due app che Touch Grass bloccherà fino allo scatto della foto; per bloccare più app, si può optare per un abbonamento a 5,99 dollari al mese o 49,99 dollari all'anno.

L'app offre anche la possibilità di sblocco immediato senza uscire di casa ma scegliendo di versare una certa somma, metà della quale verrà versata a progetti di riforestazione nel Regno Unito.

Dal lancio, l'app ha già raggiunto circa 50.000 download: un successo che Kentish attribuisce alla sua natura ironica ma efficace. Sebbene sia un progetto personale, non esclude l'interesse di investitori per sviluppare una versione Android e ampliarne la visibilità.

Per Kentish, il vero valore della sua creazione sta nell'aiuto che offre a quanti vogliono rompere l'abitudine automatica di afferrare il telefono appena alzati al mattino per restarvi attaccati sino a sera.