ChatGPT si ricorda delle conversazioni passate

Con l'ultimo aggiornamento, il chatbot è in grado di fare riferimento all'intera cronologia delle interazioni.

OpenAI ha annunciato un significativo aggiornamento delle capacità di memoria di ChatGPT, consentendo al chatbot di ricordare e utilizzare l'intera cronologia delle conversazioni degli utenti per offrire risposte più personalizzate.

La nuova funzionalità, denominata reference chat history, si affianca alla precedente opzione reference saved memories, che permetteva di salvare solo un numero limitato di informazioni specifiche.

Ora ChatGPT può attingere a tutte le interazioni passate per adattare le sue risposte alle preferenze, agli interessi e al contesto dell'utente, senza bisogno di istruzioni esplicite per ricordare dettagli. Per esempio, il chatbot potrebbe suggerire contenuti in linea con discussioni precedenti o formattare risposte secondo uno stile già apprezzato.

Gli utenti possono controllare questa funzione tramite due opzioni presenti nelle impostazioni: una per la memoria tradizionale e una per l'accesso alla cronologia delle chat, che non consente però di visualizzare o modificare i dati salvati.

L'accesso a questa funzionalità è già iniziato per gli abbonati ChatGPT Plus e Pro, con una distribuzione graduale che continuerà nelle prossime settimane. Pestano esclusi però gli utenti che risiedono in Regno Unito, Unione Europea, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera per via di requisiti normativi locali.

OpenAI prevede di estendere la funzionalità agli account Enterprise, Team ed Edu in futuro, ma per ora non ha fatto menzione della disponibilità per quanti adoperano i piani gratuiti.

Chi preferisce maggiore privacy può disattivare completamente la memoria o utilizzare la modalità Temporary Chat, che esclude le conversazioni dalla cronologia e dall'addestramento del modello.