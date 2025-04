Google dice addio a Google.it

Visitando i domini nazionali per la ricerca si verrà rimandati a Google.com.

Google ha annunciato la graduale dismissione dei domini specifici per paese, come google.it per l'Italia o google.co.uk per il Regno Unito.

Presto chi cercherà di visitare quei Top Level Domain sarà reindirizzato verso il dominio principale google.com; i risultati saranno però comunque personalizzati in base alla posizione geografica.

Il sistema infatti, come fa già dal 2017, continuerà a utilizzare informazioni come l'indirizzo IP di origine o le impostazioni dell'account per fornire contenuti rilevanti in base alla lingua e alla posizione dell'utente. Ciò significa che un utente in Italia vedrà ancora risultati in italiano e suggerimenti pertinenti al contesto locale, senza la necessità di un dominio specifico.