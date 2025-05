Da Microsoft una guida ufficiale per risolvere le schermate blu

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-05-2025] Commenti (3)

Foto di Shekai

Microsoft ha pubblicato una guida ufficiale per aiutare gli utenti a risolvere i temuti errori che generano una Schermata Blu Della Morte (Blue Screen of Death - BSOD) in Windows.

Disponibile sul sito di supporto ufficiale, la guida si rivolge sia agli utenti di Windows 10 che a quelli di Windows 11, offrendo una serie di passaggi dettagliati per identificare e correggere le cause di questi errori, noti anche come bug checks o STOP code errors.

La guida di Microsoft spiega che un Blue Screen si verifica quando Windows rileva un problema grave, come un errore hardware, un driver incompatibile o un software difettoso, e si arresta per proteggere il sistema da danni ulteriori.

Gli utenti potrebbero vedere messaggi come Windows è stato arrestato per evitare danni al computer o codici specifici, ad esempio PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA.

Per affrontare il problema, Microsoft suggerisce di iniziare verificando gli aggiornamenti di sistema e dei driver, poiché versioni obsolete sono spesso la causa principale. Un altro passaggio consigliato è controllare il Visualizzatore Eventi per identificare errori critici nel registro di sistema che coincidono con il crash: un metodo utile per individuare dispositivi o driver problematici.

Microsoft propone anche di adoperare strumenti diagnostici integrati, come l'utilità Diagnostica Memoria Windows, per testare la RAM: basta cercare Memoria nella barra di ricerca, eseguire il test e controllare i risultati nel Visualizzatore eventi.

Per i casi più complessi, la guida suggerisce di utilizzare le opzioni di ripristino di Windows, come il ripristino del sistema a un punto precedente o una reinstallazione completa, e offre link a risorse avanzate per l'analisi dei dump della memoria; si tratta però di manovre destinate a utenti esperti o professionisti IT.