La macchina del caffè fa a meno del serbatoio: estrae acqua dall'umidità dell'aria

Immagine: Kara Pod

Pur con tutte le innovazioni degli ultimi anni - capsule, cialde e via dicendo - una macchina del caffè aveva finora pur sempre bisogno di un ingrediente insostituibile: l'acqua. Kara Pod si presenta affermando di non averne bisogno, poiché è in grado di estrarre ciò che le serve direttamente dall'aria.

Il cuore di Kara Pod è la sua tecnologia di generazione d'acqua atmosferica (AWG), che estrae l'umidità dall'aria, anche in ambienti secchi come possono essere gli spazi climatizzati. Il processo è semplice da descrivere: l'aria viene aspirata, l'umidità condensata e poi purificata attraverso un sistema di filtraggio che include raggi UV e carboni attivi. Il risultato è acqua pura che, in quanto tale, in sé manca chiaramente di alcuni minerali essenziali: calcio, magnesio e sodio vengono aggiunti durante il processo finale di "rimineralizzazione". Ogni giorno, Kara Pod può produrre fino a 3,2 litri di acqua: sono sufficienti per circa diciotto tazze di caffè, senza mai richiedere un rifornimento manuale.

Kara Pod è compatibile con capsule le compostabili come quelle Nespresso. Grazie a due ugelli separati, uno per l'acqua potabile e uno per il caffè, il dispositivo garantisce che i sapori non si mescolino. La gestione è affidata a un'interfaccia touchscreen che consente di scegliere tra diverse opzioni di erogazione: acqua a temperatura ambiente, acqua calda o caffè, in formati da 180 ml, 230 ml o 360 ml. Come tutti i dispositivi moderni dispone di connettività Wi-Fi che consente di scaricare gli aggiornamenti automatici del firmware. Per quanto riguarda peso e dimensioni Kara Pod si assesta sui 6 kg e occupa 38 x 23 x 36 cm.

Chiaramente, prima di abbandonarsi all'entusiasmo è necessario considerare alcuni dettagli. La produzione di acqua, per esempio, dipende dall'umidità ambientale; quindi in climi estremamente secchi potrebbe essere meno efficiente. Il costo dei filtri, da sostituire ogni tre mesi a circa 25 dollari, rappresenta una spesa ricorrente, anche se giustificata dalla qualità dell'acqua prodotta. Il prezzo di lancio è di 299 dollari, con un'offerta early bird (già scaduta) su Kickstarter a partire da 249 dollari: è un investimento accessibile ma non trascurabile, soprattutto se confrontato con macchine da caffè tradizionali. Soprattutto per chi vive in aree con acqua di rubinetto di scarsa qualità o in contesti off-grid, come campeggi o zone rurali, Kara Pod rappresenta una soluzione da valutare.