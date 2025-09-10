iPhone 17 Air: Apple svela il melafonino più sottile di sempre, con design in titanio ma senza SIM



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 10-09-2025]

iphone air
Immagine: Apple

È stato l'iPhone Air la star dell'evento "Awe Dropping": si tratta di un modello inedito che vuole ridefinire la gamma iPhone a partire dallo spessore estremamente ridotto (appena 5,6 mm), che lo rende il melafonino più sottile mai prodotto. Questo dispositivo sostituisce il modello Plus e combina un design in titanio di grado 5, leggero e resistente, con diverse innovazioni tecniche.

L'iPhone Air si distingue innanzitutto per la sua silhouette ultra-sottile, ottenuta grazie a un'architettura interna ottimizzata, con una superficie posteriore fresata con precisione per ospitare fotocamere, speaker e componenti principali. Il telaio in titanio di grado 5, già utilizzato nei modelli Pro, offre robustezza senza sacrificare la leggerezza. Entrambe le superfici, anteriore e posteriore, sono protette dal Ceramic Shield 2, una versione migliorata del vetro ceramico che offre una resistenza agli urti quattro volte superiore rispetto ai predecessori e un trattamento anti-riflesso avanzato. Lo schermo Super Retina XDR da 6,5 pollici supporta ProMotion a 120 Hz, Always-On Display e raggiunge una luminosità di picco di 3000 nit, la più alta mai registrata su un iPhone.

Equipaggiato con il chip A19, l'iPhone 17 Air offre un'efficienza energetica superiore e prestazioni migliori rispetto alla generazione precedente, pur non passando ai 2 nm attesi da alcuni rumor ma continuando ad adottare un chip a 3 nanometri. La batteria da 3149 mAh, sebbene inferiore ai 4000 mAh dell'iPhone 16e, promette un'autonomia di 27 ore di riproduzione video, superando le 24 ore dell'iPhone 14 Pro. Come atteso, inoltre, dispositivo abbandona il carrellino della SIM fisica, adottando esclusivamente l'eSIM, una scelta già implementata negli USA da iPhone 14 e ora estesa all'Europa.

L'iPhone 17 Air monta un sistema a doppia fotocamera posteriore da 48 MP, con sensori che operano a diverse risoluzioni e lunghezze focali in base all'utilizzo, ma manca dello zoom 5x e della capacità di scattare foto macro, presenti nei modelli Pro. Questo compromesso riflette la priorità data al design sottile, che limita lo spazio per componenti fotografici avanzati. Nonostante ciò, il dispositivo supporta la registrazione Dolby Vision 4K a 120 fps, rendendolo competitivo per i creatori di contenuti.

Consigliamo la lettura di:
iPhone 17 Air supporta solo eSIM. Apple verso l'addio alla SIM fisica in Eur...
Apple svela la data del keynote autunnale: il 9 settembre arriva l'iPhone 17...
Apple, arrivano i MacBook low cost: schermo da 13 pollici e chip A18 per sfidare...
Iliad vende iPhone ricondizionati e Samsung Galaxy nelle Simbox: acquisti rapidi...

Insieme allo smartphone, Apple ha presentato una gamma di accessori dedicati: una batteria MagSafe da 115 ¤, progettata per mantenere il profilo sottile, una custodia MagSafe (59 ¤), un bumper (45 ¤), una tracolla (69 ¤) e un portafoglio FineWoven MagSafe (69 ¤) in sei colori. Il nuovo caricatore MagSafe con certificazione Qi2 (25 W, 49 ¤ o 59 ¤ a seconda della lunghezza del cavo) e un alimentatore dinamico da 40 W (45 ¤) completano l'offerta. Il modem C1, già visto su iPhone 16e, offre prestazioni variabili in base all'operatore, come rilevato da uno studio di Ookla, con velocità di download elevate (oltre 200 Mbps) ma critiche su stabilità del segnale e consumo energetico in mobilità.

I preordini aprono il 12 settembre 2025 alle 14:00, con disponibilità dal 19 settembre in 63 Paesi, Italia inclusa, e dal 26 settembre in altri 22 mercati. Il prezzo parte da 1239 ¤ per la configurazione base da 256 GB, un aumento rispetto all'iPhone 16 base (979 ¤) ma in linea con il posizionamento premium dell'Air. Apple ha anche esteso di un anno l'accesso gratuito alle funzioni satellitari per gli utenti di iPhone 14 e 15 attivati prima del 9 settembre 2025.

Ti raccomandiamo anche:
Svelate le specifiche dell'iPhone pieghevole: chip A20, fotocamera da 48 MP ...
iOS (e magari anche macOS) salta alla versione 26
Apple vuole l'iPhone che si controlla col pensiero
OpenAI pensa a un telefono senza schermo ma con ChatGPT

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Una fotocamera consentirà all'Apple Watch di vedere il mondo

Commenti all'articolo (4)

zero
Non e' senza SIM! La eSIM e' una SIM, con la differenza che e' saldata all'interno del cellulare. . Leggi tutto
10-9-2025 19:08
{Gisk}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
10-9-2025 18:39

Homer S.
Per chi li vuole, si può sempre. Basta vendere quello dell'anno prima e l'investimento iniziale è ancora sostenibile. Stupido, ma sostenibile. Solo quando anche solo pagare la parte non ammortabile sarà oltre la disponibilità economica dell'ingenuo acquirente, la smetterà, perché a quel punto l'alternativa - comprarne uno usato in un... Leggi tutto
10-9-2025 15:44

gili.preda
non sò come si possa acquistare tale "device" a quel prezzo... fossi in apple metterei frigoriferi a catalogo solo per alaska e groenlandia e caloriferi per i paesi tropicali. tutti con la mela stampata sopra.. sono certo li venderebbe anche lì... !
10-9-2025 14:46
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Pensi che il carpool dinamico (passaggi a utenti che fanno lo stesso percorso organizzandosi via web o smartphone) sia una buona soluzione per diminuire il traffico e abbassare i costi?
E' una buona idea, a patto che sia sicuro, il costo sia basso e non si debba essere legati ad alcun utente.
Non credo che funzionerà in Italia.
Non ne sono sicuro, ma potrebbe funzionare.
Controllerei le referenze dell'autista designato prima di salire sulla sua auto. Ma utilizzerei il servizio.
Parteciperei volentieri perché è un'ottima idea!
Potrei usufruirne, anche per ridurre l'inquinamento, anche se ho la mia auto. Qualche volta potrei fungere da autista.

Mostra i risultati (1848 voti)
Settembre 2025
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono corrompersi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 10 settembre
2024
L'obbligo dei 14 anni per gli smartphone
2022
Dati a spasso nel cloud
2021
Arrivano gli occhiali “smart” di Facebook
2020
Facebook ti paga se disattivi l'account
2019
Antibufala: le foto di raggi spaziali che causano incendi nei boschi
2018
Falla 0-day in Windows, i cybercriminali hanno iniziato gli attacchi
2017
Bug in Android Oreo consuma tutto il traffico dati
2016
Truffatori online rubano 40 milioni di euro a un'azienda tedesca
2015
La lista dei telefonini con malware preinstallato all'acquisto
2014
Gmail, pubblicate le password di 5 milioni di account
2013
Google, i trucchi per utilizzarlo al meglio
2012
Un collegio di garanti per le elezioni on line di Grillo
2011
Intel: i prossimi Ultrabook saranno simili ai tablet
2010
Due tera di musica e film con Western Digital
2009
In prova: Iomega eGo Portable Hard Drive
2008
In prova: Nuance Pdf Converter Professional 5
2004
Sostenere Isole nella Rete
2003
Una community per giocare gratis
2002
La cultura dell'immagine digitale
2001
Processo Microsoft: la svolta
Olimpo Informatico


 
web metrics