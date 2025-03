Una fotocamera consentirà all'Apple Watch di vedere il mondo

E analizzarlo con la “Visual Intelligence” di Apple.

Secondo le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg, Apple sta lavorando a una nuova generazione di Apple Watch che integrerà fotocamere e funzionalità avanzate di intelligenza artificiale.

Il progetto, ancora in fase di sviluppo, punta a trasformare l'orologio in un dispositivo AI più completo, con un possibile debutto entro il 2027. Due varianti sono in cantiere: il modello standard dovrebbe avere una fotocamera incorporata nello schermo, simile a quella degli iPhone; la versione Ultra invece potrebbe includere un obiettivo visibile, posizionato vicino alla Digital Crown e ottimizzato per catturare l'ambiente circostante.

Tutto ciò serve a sfruttare la tecnologia Visual Intelligence, l'equivalente Apple di Google Lens, che era già presente negli ultimi iPhone ed è in arrivo anche sugli AirPods, pronti a dotarsi di fotocamera: consentirà all'Apple Watch di "vedere" il mondo.

Ciò permetterebbe al dispositivo di analizzare oggetti, identificare luoghi o estrarre informazioni in tempo reale, come dettagli da un volantino o indicazioni stradali, andando oltre le attuali capacità legate al fitness e alle notifiche.

Il piano riflette la strategia più ampia di Apple di potenziare i suoi dispositivi con l'intelligenza artificiale: un'area in cui l'azienda sta investendo per competere con rivali come Samsung e Google.

Per ora, i dettagli tecnici restano vaghi. Non è chiaro quale sarà la risoluzione delle fotocamere o come Apple gestirà l'impatto su batteria e dimensioni, già critiche per un dispositivo da polso.

Il progetto potrebbe comunque ridefinire il ruolo dell'Apple Watch, portandolo da accessorio per la salute a compagno "intelligente" a tutto tondo - sempre che la Apple Intelligence riesca davvero a soddisfare le aspettative, contrariamente a quanto emerso sinora.