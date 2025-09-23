31 anni di Windows NT 3.5: il sistema alla base dell'architettura moderna di Windows



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-09-2025]

31 anni nt 35

Il 21 settembre 1994 Microsoft rilasciava Windows NT 3.5, nome in codice "Daytona", seconda incarnazione dell'allora nuova famiglia di sistemi operativi NT. A distanza di 31 anni, il suo impatto sulla storia dell'informatica è ancora tangibile: NT 3.5 rappresentò il passaggio da un progetto sperimentale a una piattaforma credibile per ambienti professionali, capace di competere con UNIX e NetWare, allora dominanti nel settore enterprise.

La genesi di Windows NT risale ai primi anni '90, quando Microsoft decise di superare i limiti strutturali di MS-DOS e Windows 3.1, con il secondo a fare da ambiente operativo per il primo. Sotto la guida di Dave Cutler, già responsabile dello sviluppo di VMS in Digital Equipment Corporation, il team NT progettò un sistema a 32 bit con multitasking preemptive, memoria protetta e un'architettura modulare basata su HAL (Hardware Abstraction Layer). Il primo risultato fu Windows NT 3.1, rilasciato nel 1993, che però soffriva di lentezza e aveva richieste hardware molto elevate.

Con NT 3.5 Microsoft puntò sull'ottimizzazione. Le prestazioni furono migliorate, il consumo di memoria ridotto e il sistema divenne più adatto all'uso aziendale quotidiano. L'introduzione di uno stack TCP/IP integrato, insieme a strumenti come FTP e Telnet, rese NT 3.5 una piattaforma pronta per l'era di Internet, che proprio in quegli anni iniziava a uscire dal mondo accademico per raggiungere il pubblico. Il supporto per Winsock e OLE 2.0, l'interfaccia aggiornata in stile Windows for Workgroups e la compatibilità con architetture diverse (Intel x86, MIPS, DEC Alpha, PowerPC) consolidarono la versatilità del sistema.

NT 3.5 fu anche il primo a distinguere chiaramente tra edizioni Workstation e Server, segnando l'inizio di una segmentazione che avrebbe influenzato tutte le versioni successive. Nel 1995 con il Service Pack 3 il sistema ottenne la certificazione C2 della NSA per la sicurezza: un riconoscimento importante per l'adozione in ambito governativo e militare. Nonostante l'interfaccia grafica fosse ancora simile a quella di Windows 3.1, NT 3.5 gettò le basi per l'evoluzione che avrebbe portato a NT 4.0, Windows 2000, XP e infine agli attuali Windows 10 e 11. Ancora oggi il cuore di Windows si basa sull'architettura NT, segno della lungimiranza di un progetto pensato per durare decenni.

Proposte di lettura:
Da rivali a commensali: Bill Gates e Linus Torvalds si incontrano a cena per la ...
Windows 11, un trucco per mantenere in vita WordPad
Windows 11, anticipare l'update
Windows, la finestra per la formattazione è provvisoria da 30 anni

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Windows XP, il codice sorgente finisce in Rete

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Scegli una risposta e poi leggi questa pagina.
E' nato prima il telefono
E' nato prima il fax

Mostra i risultati (2278 voti)
Settembre 2025
n. 3995 del 22-09-2025
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali, web e Google Drive
n. 3994 del 18-09-2025
Poste Italiane, i dati di un milione di utenti nel dark web. L'azienda: "Non ci hanno attaccati"
n. 3993 del 17-09-2025
Windows 11, lo speed test si integra nella barra: misura velocità di up/download e latenze
n. 3992 del 15-09-2025
ISEE, titoli di studio e certificati arrivano su IT Wallet. Il portafoglio digitale si espande
n. 3991 del 12-09-2025
Microsoft contro ValueLicensing: fine delle licenze di Windows e Office a prezzi stracciati?
n. 3990 del 10-09-2025
Il web aperto è ufficialmente in crisi: lo ammette pure Google. La colpa è anche della IA
n. 3989 del 08-09-2025
Intelligenza artificiale per le automobili, licenziati 54 ricercatori a Torino
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 23 settembre
2025
Google espande la IA in Chrome: Gemini risponde a domande sulle schede aperte e ...
2024
Groupon licenzia tutti e lascia l'Italia
2023
Prime Video, arriva la pubblicità
2022
Windows adesso supporta le app per Linux distribuite via Snap
2021
Mozilla contro Google: Chrome 94 viola la privacy degli utenti
2020
Attacco ransomware mette in ginocchio Luxottica
2019
Il Galaxy Fold è molto delicato, avverte Samsung
2018
Ex CEO di Google: tra dieci anni ci saranno due Internet
2017
Arriva iOS 11: le cose da sapere
2016
Come vedere tutto quello che avete mai cercato in Google
2015
Happy Birthday è di pubblico dominio
2014
Arriva Blackberry Passport, lo smartphone quadrato
2013
Come adattare la SIM a Micro-SIM
2012
PowerDirector 11 e PhotoDirector 4 per registi e fotoamatori
2011
Il neutrino più veloce della luce
2010
Norton 2011, più veloce e sicuro
2009
HP Dcs licenzia 130 lavoratori
2008
Il Cern alla ricerca del nulla
2007
Le ragazze in bikini del Commodore 64
2006
Un decreto contro le intercettazioni illegali
2003
Mirihi in Wi-Fi
2002
I consigli di Cofferati
2001
Nimda: lo spiegone di Microsoft
Olimpo Informatico


 
web metrics