L'Internet Resilience Club

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-02-2026]

cassandra pg2

E se Internet sparisse?

Parliamo dell'Internet Resilience Club, della rete Meshtastic (e dei suoi sorgenti) e della sua ideatrice Valerie Aurora.  Il New Scientist gli dedica un interessantissimo articolo [paywalled, Internet Archive].

Di cosa si tratta? Consultare i link precedenti vi fornirà tutti i particolari, ma l'idea è realizzare una rete autonoma, utilizzando come mezzo principale un protocollo radio particolare (LoRa): esso ha una portata molto più ampia di Bluetooth o WiFi, anche se minore delle normali trasmissioni radio. Lo scopo è creare una rete mesh in grado di auto-organizzarsi e di trasmettere messaggi di testo o piccoli file, usando un protocollo store-and-forward che può funzionare anche con connessioni intermittenti, fino a farli giungere a destinazione. Un sistema strano: roba nuova insieme a roba vecchia ma robusta. Non meriterà certo un Nobel, ma negli anni '80 faceva funzionare la rete Fidonet e i più evoluti BBS come orologi svizzeri; si trova anche nei sistemi Packet Radio.

Prima che vi precipitiate sui link credendo di poter scaricare Meshtastic e iniziare a giocarci subito, Cassandra vi deve spiegare una cosa. Questi progetti mischiano insieme questioni hardware e software e sono ancora in pieno e caotico sviluppo. La cattiva notizia è che bisogna lavorarci sopra, non si può iniziare a giocarci e basta. La buona notizia è che le risorse presenti sono tante e utili, e per questa ragione anche un po' disorientanti. Se non avete competenze specifiche nelle trasmissioni radio o nell'elettronica, gli acquisti online di oggetti già quasi pronti per poche decine di euro aiutano moltissimo; una persona curiosa e dotata di un minimo di manualità può senz'altro cimentarsi con successo nella realizzazione del suo nodo LoRa/Meshtastic.

Spunti di approfondimento:
Forse la cosa più difficile è proprio scegliere il modello di nodo che si vuole realizzare. L'hardware necessario varia dalla scheda da collegare fino alla trasmittente completa, solo da accendere e configurare. In certi casi può essere utile comprare due nodi, di cui uno molto economico, per poter fare prove anche se non avete altri nodi LoRa/Meshtastic nei dintorni (cosa molto probabile, particolarmente se non abitate in città grandi). Quindi compratevi uno o anche due oggettini semplici come questo:

cassandra ext 01

Oppure complessi come questo:

cassandra ext 02

Lavorateci un po' di saldatore e divertitevi. Oppure, se siete pigri, spendete un poco di più e compratevi un oggetto fatto e finito come questo:

cassandra ext 03
Poi buttateci dentro il software Meshtastic e quanto altro necessario, fino a quando non vedrete qualcosa così:

cassandra ext 04

E così:

cassandra ext 05

Non penserete più alle catastrofi; o almeno ci penserete, ma in una maniera non depressiva: al contrario, in una maniera davvero costruttiva. Visto che siamo in Italia, vi conviene consultare anche il sito del ramo italiano di Meshtastic e la mappa dei nodi italiani noti, per utilissime informazioni.

cassandra ext 06
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Calamari

Marco Calamari

E se l’antivirus veicolasse gli attacchi informatici?

Gladiator
Sono d'accordo con te, purtroppo però tocca sempre di più fare i conti con i pecoroni e le pecorelle che si fanno abbindolare da essi e questi disastri sono i risultati più probabili in caso di anche piccoli problemi mal gestiti come quelli già avvenuti. Leggi tutto
22-12-2025 17:45

zeross
Quando succede un guasto, si procede ( se il responsabile è un professionista) con l'isolamento del servizio, zona o reparto dove è avvenuto il problema, proprio perché la risoluzione dello stesso ( ad esempio un guasto elettrico ad una centrale) non possa essere influenzato da eeventi esterni. Quindi comunicare con la rete telefonica... Leggi tutto
13-12-2025 12:47
Nik62
Dopo un semplice temporale mi sparisce spesso la connessione internet di casa e senza wifii non accendo più le luci in giardino, e le mie luci sono l'ultima delle preoccupazioni. Pensate un blackout globale che casino provocherebbe!
30-11-2025 09:11
calamarim
Credo che il problema sia la mancanza di software tipo appunto quello che segnalavo, ed uno scarso interesse dei cb per tecnologie come la packet radio. Ma le mie conoscenze di radioamatore terminano intorno al 1975, quindi se ci fosse qualcuno che può aggiornarci si faccia per favore avanti ...
25-11-2025 08:37
