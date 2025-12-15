Panico in una scuola della Florida: la IA di sorveglianza scambia un clarinetto per un fucile

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-12-2025] Commenti

Un falso allarme ha portato una scuola media della Florida a entrare in lockdown dopo che un sistema di rilevamento basato su intelligenza artificiale ha scambiato un clarinetto per un'arma da fuoco. L'episodio è avvenuto lo scorso 9 dicembre presso la Lawton Chiles Middle School di Oviedo, nella contea di Seminole, in Florida. Secondo quanto riportato dalle fonti locali, il sistema automatizzato ha interpretato lo strumento musicale trasportato da uno studente come un fucile. L'allarme ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza Code Red, con studenti e personale costretti a rimanere nelle aule mentre la polizia interveniva sul posto.

Il preside Melissa Laudani ha inviato un messaggio ai genitori spiegando che in realtà non vi era stata alcuna minaccia e che l'oggetto segnalato era un clarinetto. Ha sottolineato che le procedure di sicurezza erano state applicate correttamente, ma ha riconosciuto l'impatto emotivo dell'evento sugli studenti. La polizia di Oviedo ha confermato che non vi era alcun pericolo e che il lockdown è stato revocato dopo pochi minuti. L'episodio ha generato preoccupazione tra le famiglie e ha sollevato interrogativi sull'affidabilità dei sistemi di sorveglianza basati su intelligenza artificiale.

Il sistema utilizzato dalla scuola fa parte di una serie di strumenti di rilevamento automatico adottati negli Stati Uniti per prevenire episodi di violenza armata. Questi sistemi analizzano immagini e video in tempo reale per individuare potenziali minacce, ma l'errore dimostra i limiti della tecnologia. Alcune fonti locali hanno riportato che la IA avrebbe interpretato come un segnale di pericolo il modo in cui lo studente teneva lo strumento, considerato simile al modo in cui può essere tenuto un fucile. L'algoritmo ha quindi inviato un avviso immediato, senza verifica umana preventiva.

L'episodio ha causato momenti di panico tra gli studenti e il personale scolastico. Alcuni genitori hanno espresso preoccupazione per l'impatto psicologico di lockdown improvvisi, soprattutto quando si rivelano infondati. Il dibattito sull'uso della IA nelle scuole americane è in corso da tempo. Molti distretti hanno adottato sistemi di rilevamento automatico per aumentare la sicurezza, ma episodi come quello di Oviedo mettono in luce la necessità di bilanciare tecnologia e supervisione umana.