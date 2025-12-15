Panico in una scuola della Florida: la IA di sorveglianza scambia un clarinetto per un fucile



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-12-2025]

ia scambia clarinetto fucile

Un falso allarme ha portato una scuola media della Florida a entrare in lockdown dopo che un sistema di rilevamento basato su intelligenza artificiale ha scambiato un clarinetto per un'arma da fuoco. L'episodio è avvenuto lo scorso 9 dicembre presso la Lawton Chiles Middle School di Oviedo, nella contea di Seminole, in Florida. Secondo quanto riportato dalle fonti locali, il sistema automatizzato ha interpretato lo strumento musicale trasportato da uno studente come un fucile. L'allarme ha immediatamente attivato il protocollo di sicurezza Code Red, con studenti e personale costretti a rimanere nelle aule mentre la polizia interveniva sul posto.

Il preside Melissa Laudani ha inviato un messaggio ai genitori spiegando che in realtà non vi era stata alcuna minaccia e che l'oggetto segnalato era un clarinetto. Ha sottolineato che le procedure di sicurezza erano state applicate correttamente, ma ha riconosciuto l'impatto emotivo dell'evento sugli studenti. La polizia di Oviedo ha confermato che non vi era alcun pericolo e che il lockdown è stato revocato dopo pochi minuti. L'episodio ha generato preoccupazione tra le famiglie e ha sollevato interrogativi sull'affidabilità dei sistemi di sorveglianza basati su intelligenza artificiale.

Il sistema utilizzato dalla scuola fa parte di una serie di strumenti di rilevamento automatico adottati negli Stati Uniti per prevenire episodi di violenza armata. Questi sistemi analizzano immagini e video in tempo reale per individuare potenziali minacce, ma l'errore dimostra i limiti della tecnologia. Alcune fonti locali hanno riportato che la IA avrebbe interpretato come un segnale di pericolo il modo in cui lo studente teneva lo strumento, considerato simile al modo in cui può essere tenuto un fucile. L'algoritmo ha quindi inviato un avviso immediato, senza verifica umana preventiva.

L'episodio ha causato momenti di panico tra gli studenti e il personale scolastico. Alcuni genitori hanno espresso preoccupazione per l'impatto psicologico di lockdown improvvisi, soprattutto quando si rivelano infondati. Il dibattito sull'uso della IA nelle scuole americane è in corso da tempo. Molti distretti hanno adottato sistemi di rilevamento automatico per aumentare la sicurezza, ma episodi come quello di Oviedo mettono in luce la necessità di bilanciare tecnologia e supervisione umana.

Proposte di lettura:
iPhone 14 scambia le montagne russe per disastri
E Spot prese il fucile
Riconoscimento vocale, per ingannarlo basta fingersi bambini
L'antivirus che scambia Windows per un malware

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Il MIUR scambia il pecorino per una posa hard
Insegnanti e informatica? Un rapporto difficile

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quanto spendi di elettricitą ogni mese?
Meno di 30 euro
Tra 30 e 50 euro
Tra 50 e 75 euro
Tra 75 e 100 euro
Tra 100 e 150 euro
Pił di 150 euro

Mostra i risultati (3035 voti)
Dicembre 2025
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 15 dicembre
2025
Accordo Disney-OpenAI: permesso l'uso di Topolino e i personaggi Marvel, Pix...
2024
Il Grande Saccheggio
2023
Fan ricreano The Legend of Zelda: Link's Awakening in versione per Pc
2022
Come attivare i temi Educational nascosti in Windows 11
2021
L'utility gratuita che risolve i problemi di usabilità in Windows 11
2020
Archeoinformatica: Creeper, il primo “worm” informatico, anno 1971
2019
Se i poliziotti vendono nel dark web l'accesso alle telecamere di sicurezza
2018
False scatole di Amazon per arrestare i ladri di pacchi
2017
A chi segnalare le chiamate della finta ''assistenza Microsoft''
2016
Microsoft porta Cortana sugli elettrodomestici
2015
Licenziata per un post su Facebook sul cibo della mensa scolastica
2014
Torino, denunciato l'albergatore che spiava i clienti
2013
La pazzia di aumentare l'equo compenso sugli smartphone
2011
La Timeline di Facebook arriva in Italia
2010
I dieci animali più strani del 2010
2009
I processori di Intel per il 2010
2008
Craccati anche i captcha audio, ma reCaptcha resiste
2007
I regali per sognare
2006
Telefonami alla cabina qui sotto
2005
Liberiamo la musica
2004
E-business awards 2004
2003
Italia e Internet, due "I" che vanno a braccetto
2001
Per favore, non allegarmi gli auguri
Olimpo Informatico


 
web metrics