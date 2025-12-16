Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-12-2025]

copilot lg tv
Foto di Rubaitul Azad.

Negli ultimi giorni numerosi possessori di televisori LG hanno iniziato a segnalare una sgradita intromissione: la comparsa dell'app di Microsoft Copilot. L'assistente arriva attraverso un aggiornamento del sistema operativo webOS; secondo le testimonianze raccolte su forum e social network, non può in alcun modo essere rimosso dai dispositivi. L'apparizione di Copilot è silenziosa: non ci sono avvisi ma, a cose fatte, gli utenti notano la presenza di una nuova icona sulla schermata principale dei televisori, accanto ad applicazioni comuni come Netflix o YouTube. A differenza di queste ultime, Copilot non offre un'opzione di disinstallazione. Al massimo può essere nascosta, ma il software rimane comunque attivo all'interno del sistema.

L'integrazione di Copilot rientra in una partnership tra LG e Microsoft finalizzata a promuovere funzionalità di AI TV. L'applicazione funge da scorciatoia per servizi di ricerca e raccomandazioni basati sull'intelligenza artificiale, ma la sua natura di componente di sistema impedisce agli utenti di gestirla come un'applicazione tradizionale: le testimonianze affermano che non è possibile eliminarla nemmeno tramite il ripristino alle impostazioni di fabbrica, a differenza delle app scaricabili dallo store, che invece possono essere rimosse liberamente.

Al di là dell'invadenza di Copilot, tutto ciò porta a interrogarsi sulla gestione della privacy e su quanto controllo sui dispositivi venga davvero concesso agli utenti: l'installazione forzata di software non richiesto rappresenta un precedente significativo nel rapporto tra produttori e acquirenti. Al CES 2025 LG aveva già annunciato l'intenzione di integrare Copilot nei propri televisori, presentando questa mossa come un'estensione delle funzioni di ricerca e assistenza vocale. È la modalità di distribuzione tramite aggiornamento automatico ad aver colto di sorpresa molti utenti, che si sono trovati con un'app non desiderata e non rimovibile.

Al momento non è chiaro se l'installazione riguardi tutti i televisori compatibili con webOS o solo una parte della gamma: è anche possibile che l'aggiornamento venga distribuito a ondate successive, come spesso accade. Se possedete un televisore LG con webOS e non volete Copilot converrà disabilitare gli aggiornamenti automatici del sistema; ma in questo modo anche tutti gli altri update non saranno installati.

