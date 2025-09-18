Microsoft 365 Copilot si installa da solo sui PC con Windows 10 e Windows 11

Se avete Word, Excel o PowerPoint presto arriverà anche l'assistente IA.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 18-09-2025]

microsoft 365 copilot installa automaticamente
Immagine: Microsoft

A partire da ottobre, l'app Microsoft 365 Copilot si installerà automaticamente sui PC Windows che presentano già installate le applicazioni desktop della suite Microsoft 365, come Word, Excel, PowerPoint e Outlook. Questa decisione, rivelata tramite il portale Microsoft 365 Admin Center, mira a integrare ancora di più l'assistente IA nell'ecosistema di produttività dell'azienda, che gli utenti lo vogliano o no. Il processo di installazione avverrà in background, senza interruzioni per l'utente, e posizionerà un'icona specifica nel menu Start. La distribuzione dovrebbe concludersi entro metà novembre, coprendo sia Windows 10 che Windows 11.

L'installazione è attivata dalla presenza del client desktop Microsoft 365 sul dispositivo: ciò abilita un meccanismo di distribuzione automatico tramite i canali di aggiornamento Microsoft 365 Apps. Non si tratta di un componente nativo del sistema operativo ma di un'app standalone scaricabile dal Microsoft Store (versione attuale intorno alla 1.0.0.0 per build preview), che si aggiorna indipendentemente dal ciclo di Windows.

Le funzionalità principali di Microsoft 365 Copilot includono la ricerca contestuale di file (per esempio, ponendo all'assistente domande come «Trova i documenti sul progetto X»), agenti AI per compiti automatizzati (come la generazione di report in Excel o la pianificazione in Outlook) e integrazioni multimodali con Copilot Vision per la condivisione schermo. Per i dispositivi Copilot+ PC (con NPU dedicata come Snapdragon X Elite o Intel Lunar Lake) l'app sfrutta l'accelerazione hardware per l'elaborazione sul dispositivo, riducendo la latenza a meno di 500 ms per query complesse, secondo i test interni riportati sul Windows Insider Blog. Su hardware standard Copilot si affida al cloud, con un consumo dati stimato di 50-100 MB per sessione attiva.

I requisiti per poter utilizzare completamente le funzionalità di Microsoft 365 Copilot includono una sottoscrizione attiva a Microsoft 365, un account Microsoft per l'autenticazione e permessi di rete per connettersi ai server Azure. Per gli utenti consumer senza abbonamento, l'app si installa ma opera in modalità limitata, in maniera simile alla versione gratuita di Copilot, con accesso alla chat base e alla ricerca web via Bing, ma senza integrazioni profonde con Office. L'installazione automatica è abilitata di default per la maggior parte degli utenti ma i dispositivi nell'Area Economica Europea dovrebbero esserne esclusi, in conformità al Digital Markets Act e al GDPR, che vietano l'imposizione di software senza consenso esplicito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

