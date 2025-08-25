Coinbase impone l'adozione dell’IA: licenziati programmatori che si sono opposti a Copilot e Cursor



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-08-2025]

coinbase licenzia programmatori ia

Il CEO di Coinbase, Brian Armstrong, ha da poco ammesso di aver preso una decisione controversa: ha licenziato alcuni programmatori poiché si sono rifiutati di adottare strumenti di intelligenza artificiale, come GitHub Copilot e Cursor. L'ammissione è stata fatta durante un episodio del podcast Cheeky Pint: Armstrong ha descritto la sua decisione come una risposta diretta alla resistenza interna all'adozione della IA, sottolineando che l'uso di questi strumenti non è opzionale in un'azienda che mira a restare competitiva nel settore delle criptovalute.

Lo stesso Armstrong ha definito la mossa «pesante» («heavy-handed»), ma non è certamente pentito: ritiene che la IA sta diventando una competenza indispensabile per i dipendenti. Non è infatti un caso che Coinbase abbia acquistato licenze aziendali di GitHub Copilot e Cursor per tutti i suoi programmatori, con l'obiettivo di integrare l'IA nei flussi di lavoro di sviluppo del software.

Quando alcuni membri del team hanno previsto che l'adozione di questi strumenti sarebbe stata lenta, stimando che sarebbero occorsi mesi per raggiungere il 50% di utilizzo, Armstrong ha reagito con decisione. In un messaggio pubblicato sul canale Slack principale dell'ingegneria, ha imposto un ultimatum: tutti i programmatori dovevano almeno registrarsi per l'utilizzo gli strumenti entro la fine della settimana. Coloro che non lo avessero fatto sarebbero stati convocati per una riunione il sabato successivo per spiegare le loro ragioni. Durante questa riunione, alcuni hanno fornito motivazioni valide (per esempio erano appena tornati da un viaggio e non avevano avuto tempo di registrarsi); altri, privi di giustificazioni ritenute accettabili, sono stati licenziati.

La strategia di Armstrong riflette una tendenza più ampia nel settore tecnologico, dove l'adozione dell'IA sta diventando un requisito fondamentale. Aziende come Google stanno esercitando pressioni simili sui propri dipendenti: il CEO Sundar Pichai che ha dichiarato in una riunione interna che l'IA è essenziale per mantenere un vantaggio competitivo nella corsa globale all'intelligenza artificiale; un sondaggio di Gallup di giugno 2025 ha rivelato poi che il 33% dei manager di livello intermedio utilizza la IA frequentemente.

Consigliamo la lettura di:
Le IA vendute come oracoli sono solo fuffa: ecco perché
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro ne...
L'intelligenza artificiale era un esercito di programmatori umani
Amazon, la IA ha trasformato la programmazione in una catena di montaggio

Armstrong ha un obiettivo ambizioso: vuole raggiungere il 50% del codice scritto tramite IA entro la fine del trimestre, un traguardo che supera le percentuali dichiarate da Microsoft e Google, che si attestano intorno al 30%. Per supportare questo obiettivo, Coinbase ha introdotto sessioni mensili di formazione chiamate AI Speed Run, in cui i team condividono tecniche creative per utilizzare l'IA in modo efficace. Armstrong ha comunque sottolineato l'importanza di mantenere un controllo umano, soprattutto in un'azienda che gestisce sistemi finanziari. «Non vogliamo che le persone facciano vibe coding su sistemi che muovono denaro», ha detto, evidenziando la necessità di revisioni del codice da parte di esseri umani per garantire la qualità e la sicurezza.

Il CEO di Coinbase ha dovuto ammettere che il suo approccio non è stato ben accolto da tutti all'interno dell'azienda, ma ha difeso la sua scelta come necessaria per stabilire una chiara priorità sull'adozione dell'IA, che si riflette in ogni settore dell'azienda. Armstrong ha infatti rivelato che il team di design utilizza pesantemente la IA, e persino il processo decisionale aziendale ora include l'IA come un «partecipante» che fornisce input. Egli stesso, in qualità di CEO, ha dichiarato di fare ampio uso della IA per le sue attività quotidiane.

Questa strategia solleva d'altra parte interrogativi più ampi sull'equilibrio tra innovazione e coercizione. Licenziare dipendenti per non aver adottato immediatamente l'IA potrebbe scoraggiare il dissenso costruttivo o il dibattito su come integrare al meglio queste tecnologie. Inoltre, la dipendenza dalla IA per la scrittura del codice richiede un equilibrio tra efficienza e qualità, specialmente in un settore come quello delle criptovalute, dove errori nel codice possono avere conseguenze finanziarie significative. La necessità di revisioni umane costanti, come ammesso da Armstrong stesso, evidenzia che la IA, pur potente, non è ancora in grado di sostituire completamente il giudizio umano.

Articoli raccomandati:
Da OpenAI un ''compagno virtuale'' per i programmatori
Si riducono tempi e costi, e tutto sembra funzionare
Cursor, la IA si inventa una nuova policy e fa scappare gli utenti
Abbandonarsi alle vibrazioni e programmare senza toccare la tastiera

Ti raccomandiamo anche:
Vibe coding: creare programmi senza saper programmare
C++, appello ai programmatori per salvare il linguaggio
Oltre un quarto del codice di Google è generato dalla IA
Amazon: in due anni i programmatori cambieranno mestiere

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Vibe coding: creare programmi senza saper programmare
C++, appello ai programmatori per salvare il linguaggio
Oltre un quarto del codice di Google è generato dalla IA
Amazon: in due anni i programmatori cambieranno mestiere

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
Se si fa tanto parlare di tutto quel che Armstrong ha "ammesso", magari vuol dire solo che il tizio teme di essere il prossimo a saltare e cerca scuse per pararsi il fondoschiena. Fortuna che si tratta di criptovalute, quindi impatto zero per me.
25-8-2025 08:06
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
In Parlamento una proposta di legge vorrebbe obbligare i nuovi esercizi pubblici (ristoranti, negozi e via dicendo) a mettere a disposizione gratis degli utenti la possibilità di navigare col Wi-Fi in Internet. Secondo te...
È una novità giusta e moderna.
È un obbligo (costoso) in più, da evitare.
Ottimo, ma si dovrebbero prevedere degli sconti fiscali per l'esercente.
La connessione sarà lenta, e poi con gli smartphone il Wi-Fi chi lo usa oggi?
Non mi interessa.
Non saprei.

Mostra i risultati (2852 voti)
Agosto 2025
n. 3982 del 25-08-2025
Privacy a rischio su Chrome: l'estensione FreeVPN One raccoglie dati sensibili senza consenso
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono corrompersi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
n. 3973 del 03-08-2025
La pittura al grafene che sostituisce i caloriferi e consuma il 40% in meno
Luglio 2025
n. 3972 del 31-07-2025
Allora, che cosa si può fare?
n. 3971 del 29-07-2025
Piantedosi propone nuova Autorità per WhatsApp, Telegram e Signal. Messaggistica sotto controllo
n. 3970 del 28-07-2025
Windows XP gira emulato nel browser. Un tuffo nella nostalgia dei primi anni 2000
n. 3969 del 24-07-2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvolti
n. 3968 del 23-07-2025
Fratelli d'Italia, stretta sul ''pezzotto'': sanzioni per gli utenti fino a 16.000 euro
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 25 agosto
2024
Arrestato il fondatore di Telegram
2023
L'Internet delle brutte Cose
2022
Ascesa e caduta di BlackBerry diventano un film
2021
Violati i server TIM, password degli utenti a rischio
2020
Bambino compra un monster truck da oltre 20.000 euro su eBay
2019
Nuovo ricatto online: non abboccate
2018
Black Hat 2018, svelata vulnerabilità imbarazzante
2017
Antibufala: Barcellona, venditori ambulanti preavvisati dell’attentato!
2016
25 anni di Linux
2015
Windows 10 bandito dai tracker BitTorrent
2014
''Hacker buoni'' recuperano le chiavi per annullare l'estors...
2012
Samsung perde contro Apple
2011
La lettera di addio di Steve Jobs
2010
iTunes U, 300 milioni di download
2008
Ennesima condanna dell'Antitrust per Tim e Vodafone
2006
Legale fotografare gli slip delle passanti
2005
L'impresa irresponsabile
2003
Ancora sulla brevettabilità del software
2002
Due è meglio di uno
Olimpo Informatico


 
web metrics