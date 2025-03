C++, appello ai programmatori per salvare il linguaggio

Il creatore Bjarne Stroustrup chiama alle armi gli sviluppatori per difendere la sua creatura dalle alternative come Rust e Go.

Bjarne Stroustrup, ideatore del linguaggio C++, ha deciso di chiamare alle armi l'intera comunità di sviluppatori radunata intorno alla sua creatura allo scopo di salvarla.

Il pericolo viene dalla sempre crescente popolarità dei linguaggi che offrono caratteristiche di Memory Safety come Rust e Go, ma anche Java, C# o Python.

C e C++ impongono al programmatore una gestione "manuale" della memoria e ciò, se da un lato garantisce un controllo estremamente fine su di essa, dall'altro aumenta la possibilità di bug che possono avere conseguenze serie.

In questo scenario, C e C++ sono "sotto attacco" da quanti ritengono che abbiano ormai fatto il loro tempo e siano da sostituire con linguaggi che offrano quelle caratteristiche di sicurezza indispensabili. Per Stroustrup, però, l'allarme è eccessivo; può però trasformarsi in un'occasione.

«Come ho già detto, questa è anche un'opportunità perché la sicurezza dei tipi e la sicurezza delle risorse (compresa la sicurezza della memoria) sono stati obiettivi chiave del C++ fin dall'inizio» ha affermato, sollecitando da parte del WG21 lo sviluppo di soluzioni che affrontino questi problemi.

L'urgenza dell'intervento è dettata da scadenze ormai piuttosto vicine. L'Agenzia americana per la Cybersicurezza (CISA) indica il primo gennaio 2026 come il giorno a partire dal quale tutte le aziende che sviluppano programmi dovranno adottare una roadmap per l'eliminazione delle falle legate a linguaggi che non offrono caratteristiche di sicurezza della memoria, con l'obiettivo finale di eliminare in toto l'uso di questi linguaggi.

La considero una seria minaccia» ha commentato Stroustrup, il quale è cosciente della varie proposte già avanzate per dotare C++ delle caratteristiche richieste (come TrapC, Fil-C e Safe C++), ma ritiene che il loro sviluppo sia troppo lento.

La base di codice scritto in C++ è enorme, ma ciò non vuol dire che il linguaggio non possa, un giorno, diventare sempre più di nicchia fino a sparire; e anche se occorrerà certamente molto tempo, Stroustrup vuole sin da subito evitare un futuro di questo tipo.