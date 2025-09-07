Google Wallet si evolve con ''Tutto il resto'': digitalizzazione universale delle tessere



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-09-2025]

google wallet tutto il resto
Foto di Clay Banks.

Google Wallet ha introdotto una nuova funzionalità chiamata "Tutto il resto" (in inglese "Everything Else"), che segna un passo avanti nella digitalizzazione dei documenti personali. Già lanciata in precedenza negli USA e ora disponibile anche in Italia, questa opzione consente agli utenti di trasformare qualsiasi tessera fisica in un pass digitale, scattando semplicemente una foto o caricando un'immagine dalla galleria dello smartphone.

Con "Tutto il resto", Google Wallet si propone come un hub universale per la gestione di tessere e documenti, dai badge aziendali alle carte fedeltà, fino agli abbonamenti per la palestra, con l'obiettivo di trasformare lo smartphone in un vero e proprio portafoglio digitale. Il funzionamento è piuttosto intuitivo: gli utenti non devono fare altro che aprire Google Wallet, selezionare "Aggiungi a Wallet" e scegliere l'opzione "Tutto il resto". A questo punto, è possibile scattare una foto della tessera o caricare un'immagine esistente. L'intelligenza artificiale di Google analizza l'immagine, estrae i dati rilevanti e genera un pass digitale che viene salvato nell'app, accanto a carte di pagamento, biglietti e altri documenti già supportati.

La funzione è particolarmente utile per tessere prive di codici a barre o QR code, come badge di accesso o permessi temporanei, che in precedenza non potevano essere digitalizzati in modo integrato. Una volta salvata, la tessera è consultabile in qualsiasi momento, anche offline, e beneficia dei protocolli di sicurezza di Google, come crittografia e tokenizzazione, che proteggono i dati da accessi non autorizzati.

"Tutto il resto" si affianca a un'altra novità recente di Google Wallet: l'importazione automatica dei pass. Questa funzione, introdotta nell'aggiornamento alla versione 25.32.792031365, consente all'app di scansionare la galleria fotografica dello smartphone per individuare biglietti, carte d'imbarco o tessere con codici QR o codici a barre, proponendo automaticamente di aggiungerli al portafoglio digitale. L'utente deve concedere un'autorizzazione esplicita per l'accesso alle foto, e ogni aggiunta richiede una conferma manuale, al fine di garantire controllo e trasparenza.

Per approfondire:
Bonifici più sicuri: verifica automatica in tempo reale di IBAN e beneficia...
Register.it, lo SPID diventa a pagamento: che cosa cambia e quali sono le tariff...
UE, verifica dell'età troppo legata a Google. Esclusi gli Android non c...
Alle soglie di un vero e proprio esperimento di controllo sociale

Google Wallet utilizza crittografia end-to-end e tokenizzazione per proteggere i dati, generando codici monouso per le transazioni contactless e impedendo la condivisione dei dati reali delle carte. Inoltre, l'accesso all'app è protetto da autenticazione biometrica o PIN, riducendo il rischio in caso di perdita del dispositivo. Tuttavia, la centralizzazione di documenti sensibili in un'unica app solleva alcune preoccupazioni. Come evidenziato da Panda Security in un'analisi sull'IT Wallet italiano, un portafoglio digitale che concentra tutti i documenti di un utente potrebbe diventare un obiettivo molto attraente per i cybercriminali. Gli utenti sono quindi invitati a proteggere i propri dispositivi con password complesse e autenticazione biometrica, e a monitorare regolarmente i permessi concessi all'app.

IT Wallet - lo ricordiamo - consente di archiviare documenti ufficiali come patente, tessera sanitaria e Carta Europea della Disabilità, con piani per includere carta d'identità e tessera elettorale entro il 2025. A differenza di Google Wallet, IT Wallet è progettato per interagire direttamente con la Pubblica Amministrazione, utilizzando SPID o CIE per l'autenticazione, e si integra con il futuro EUDI Wallet europeo, previsto per il 2026. Google Wallet ha un campo d'applicazione diverso, e offre maggiore flessibilità per tessere non "ufficiali", come quelle associative o aziendali, che IT Wallet non supporta ancora.

Consigliamo la lettura di:
SPID, l'addio è ufficiale: il governo punta su CIE e IT Wallet
App IO: ricevute in ordine e documenti consultabili offline. Le novità dopo...
Il portafoglio digitale di Google apre ai bambini
IT Wallet, debutto con qualche difficoltà

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
"Alcune"? :shock: Leggi tutto
7-9-2025 08:23
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Negli ultimi due anni, quante volte hai formattato l'hard disk del PC?
Nessuna
Una
Un paio
Quattro o cinque
Una decina
Di pił

Mostra i risultati (4384 voti)
Settembre 2025
n. 3988 del 05-09-2025
Dolcificanti a zero calorie e declino cognitivo: una ricerca brasiliana scopre un preoccupante legame
n. 3987 del 03-09-2025
WinToUSB trasforma una chiavetta USB in un sistema Windows perfettamente funzionante
n. 3986 del 01-09-2025
Meta accede a tutto il rullino fotografico senza permesso. Ma disattivare si può: ecco come
Agosto 2025
n. 3985 del 28-08-2025
Google, stop all'obbligo di usare Gmail per gli account Android
n. 3984 del 27-08-2025
Browser IA, l'allarme di Malwarebytes: ingannare gli assistenti e rubare dati è fin troppo semplice
n. 3983 del 26-08-2025
Lo script che estende gli aggiornamenti di sicurezza di Windows 10 anche senza account Microsoft
n. 3982 del 25-08-2025
La Danimarca saluta la posta cartacea: la consegna delle lettere terminerà alla fine dell'anno
n. 3981 del 21-08-2025
PayPal, allarme sicurezza: i dati di 15,8 milioni di account in vendita sul dark web
n. 3980 del 19-08-2025
Volkswagen, microtransazioni nelle auto: per utilizzare tutti i cavalli bisogna abbonarsi
n. 3979 del 18-08-2025
Windows 11 24H2, dopo l'aggiornamento i dischi scompaiono. E i dati possono corrompersi
n. 3978 del 14-08-2025
Microsoft fagocita GitHub: fine dell'indipendenza dopo sette anni. Futuro nella IA
n. 3977 del 12-08-2025
Chiede a ChatGPT come sostituire il sale, finisce in ospedale con una malattia di cent'anni fa
n. 3976 del 11-08-2025
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
n. 3975 del 08-08-2025
La bolla finanziaria degli LLM
n. 3974 del 06-08-2025
WhatsApp senza account: arrivano le Guest Chat per comunicare da "anonimi"
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 7 settembre
2024
Debutta Bluetooth 6.0, più preciso ed efficiente
2022
L'AirTag e Mr. Hyde
2020
Samsung brevetta lo smartphone completamente trasparente
2019
Storie di hacker, campeggi e libertà
2018
eBay e orologi di lusso, finalmente debutta la verifica dell'autenticità...
2017
Addio torrent, i pirati ora sono su Google Drive
2016
UE: stop alle tariffe di roaming, ma col trucco
2015
Microsoft frena gli utenti che abbandonano Edge
2014
Guarda Facebook guidando e causa la morte di una donna
2013
LibreOffice 4.1.1 disponibile
2012
Il sensore che manda in pensione il glucometro pungidito
2011
Il PC da 100 dollari e il cellulare da 800
2010
L'ex Ceo di HP passa a Oracle
2009
Finanziare i candidati alle primarie del PD col cellulare
2008
L'occhio di Edvige
2006
Nokia fa tendenza, anzi trend
2005
Il sapere liberato
2004
Il brevetto sul tasto Tab
2003
Olimpiadi e Linux
2001
Il mio nome è Oxford... Oxford University
Olimpo Informatico


 
web metrics