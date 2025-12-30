[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-12-2025] Commenti (1)

Sam Altman è preoccupato. Il CEO di OpenAI ha di recente affermato pubblicamente che gli agenti AI «stanno diventando un problema», sottolineando come alcuni modelli inizino a individuare autonomamente percorsi per aggirare limiti o vincoli operativi. Altman ha spiegato che i modelli più recenti mostrano comportamenti emergenti difficili da prevedere in fase di progettazione, un fenomeno già osservato in diversi sistemi di machine learning avanzati. Il dirigente ha evidenziato che gli agenti AI stanno iniziando a «trovare modi» per raggiungere obiettivi non esplicitamente programmati, un segnale che richiede maggiore attenzione da parte dell'industria e dei regolatori.

Per affrontare questa e altre preoccupazioni, OpenAI ha avviato una ricerca pubblica per una nuova figura professionale dedicata alla prevenzione dei rischi legati all'intelligenza artificiale. Come mostra un post di Altman su X, la società leader nell'IA sta cercando un Head of Preparedness (Responsabile della Preparazione), una figura incaricata di analizzare scenari critici e valutare minacce concrete, dalle manipolazioni psicologiche ai possibili utilizzi malevoli dei sistemi generativi. La posizione prevede la responsabilità di definire protocolli di sicurezza e strategie di mitigazione per modelli sempre più autonomi.

La nuova figura dovrà occuparsi anche di valutare l'impatto dei chatbot sulla salute mentale, un tema già sollevato dai ricercatori negli ultimi anni. Le preoccupazioni espresse dal CEO di OpenAI non riguardano soltanto l'autonomia dei modelli, ma anche la loro capacità di influenzare il comportamento umano. Tra gli scenari analizzati dal futuro responsabile della sicurezza rientrano anche i rischi legati alla manipolazione emotiva e alla diffusione di contenuti fuorvianti generati automaticamente. La crescente sofisticazione dei modelli rende più difficile distinguere tra contenuti autentici e generati artificialmente. Tra i rischi considerati rientrano anche i cyberattacchi potenziati dall'AI, in grado di sfruttare vulnerabilità informatiche con una rapidità superiore a quella dei sistemi tradizionali.

Le dichiarazioni di Altman si inseriscono in un contesto più ampio di riflessione interna a OpenAI. Negli ultimi mesi il gruppo ha discusso pubblicamente la necessità di definire meglio concetti come AGI e superintelligenza, evidenziando come la mancanza di definizioni condivise renda complessa la valutazione dei progressi reali e delle implicazioni etiche. Altman considera la superintelligenza un obiettivo tecnologico ormai all'orizzonte, con potenziali applicazioni in ruoli complessi come la gestione di grandi organizzazioni o la ricerca scientifica avanzata.

Un altro elemento riguarda la necessità di sviluppare sistemi di monitoraggio più avanzati. Altman ha sottolineato che i modelli di nuova generazione richiedono strumenti di controllo capaci di identificare deviazioni comportamentali in tempo reale, un aspetto che diventerà centrale man mano che gli agenti AI verranno integrati in applicazioni critiche. La ricerca di un Head of Preparedness vuole rappresentare quindi un passo concreto verso la creazione di un'infrastruttura di sicurezza più solida. Il ruolo prevede la collaborazione con team tecnici, esperti di cybersecurity e specialisti di comportamento umano, con l'obiettivo di anticipare scenari problematici prima che possano manifestarsi su larga scala.