Il frigorifero smart che fa la spesa da solo e suggerisce le ricette



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-01-2026]

GE Profile frigorifero smart

Il CES 2026 si apre con una forte attenzione agli elettrodomestici intelligenti, un settore che negli ultimi anni ha accelerato grazie all'integrazione di sensori, intelligenza artificiale e piattaforme cloud. Uno di questi prodotti è frigorifero smart GE Profile, che si svela in anteprima e si propone come una delle soluzioni più avanzate per la gestione della cucina domestica. Per GE, il frigorifero deve trasformarsi da contenitore a centro di controllo per la spesa, la pianificazione dei pasti e la riduzione degli sprechi alimentari.

Il nuovo GE Profile con Kitchen Assistant integra una serie di tecnologie progettate per automatizzare attività quotidiane come la gestione della dispensa e la creazione della lista della spesa. A questo scopo integra un lettore dei codici a barre, posizionato nel distributore dell'acqua. Si tratta di un sistema brevettato chiamato Scan‑to‑List, che permette di aggiungere prodotti alla lista della spesa semplicemente scansionando il codice a barre mentre si ripone o si consuma un alimento. La lista viene sincronizzata con l'app SmartHQ e può essere condivisa con altri membri della famiglia o collegata direttamente a Instacart per la consegna a domicilio.

Il frigorifero include anche una barra LED con fotocamera interna, progettata per fornire immagini aggiornate dei cassetti e degli scomparti più soggetti a sprechi. La fotocamera è in grado di inviare snapshot in tempo reale, permettendo agli utenti di controllare lo stato degli alimenti anche quando si trovano fuori di casa. Si tratta di una funzione pensata per ridurre gli acquisti duplicati e migliorare la gestione delle scorte. Il Kitchen Assistant integrato nel frigorifero utilizza poi algoritmi di riconoscimento e suggerimento per facilitare la pianificazione dei pasti: il sistema può proporre ricette basate sugli ingredienti disponibili e aggiornare automaticamente la lista della spesa quando un prodotto sta per terminare. L'obiettivo dichiarato è semplificare la routine domestica e ridurre il «carico mentale» legato alla gestione della cucina.

Il frigorifero è dotato di un touchscreen da 8 pollici che permette di visualizzare informazioni come meteo, ricette, notifiche e sfondi personalizzabili. Il display funge anche da interfaccia per il controllo vocale, che si attiva tramite il comando «Hey HQ», che consente di aggiungere elementi alla lista della spesa o impostare timer senza toccare il pannello. L'elettrodomestico propone 50 nuove ricette al mese, accessibili tramite l'app SmartHQ, mentre il sistema può anche effettuare ordini rapidi di ingredienti tramite Instacart con un solo tocco, integrando così la gestione della dispensa con i servizi di consegna. Questa funzione mira a creare un ecosistema completo per la preparazione dei pasti.

Proposte di lettura:
Annunci pubblicitari sui frigoriferi smart: Samsung avvia l'esperimento
Il frigorifero di Samsung che fa a meno del gas: sfrutta l'effetto Peltier
Da Samsung e Instacart il frigo che compila da solo la lista della spesa
Il forno di Samsung per trasmettere in streaming la cottura dei cibi

Il frigorifero GE Profile è realizzato in acciaio inossidabile resistente alle impronte e dotato di funzioni avanzate come lo scomparto a temperatura regolabile, la parete luminosa a LED e la connettività Wi‑Fi integrata; sarà disponibile negli USA da aprile 2026 a un prezzo di 4.899 dollari.

Per approfondire:
Da Samsung un frigorifero con touchscreen da 32 pollici
Da LG il frigorifero che si illumina a tempo di musica
Diffidate di qualunque apparecchio abbia meno di 10 anni
Elettrodomestici, A+++ può diventare B o C

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è il tuo browser preferito?
Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari
Opera
Un altro

Mostra i risultati (12438 voti)
Gennaio 2026
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
n. 4035 del 09-12-2025
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono persi
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 4 gennaio
2025
Bologna, la Card Cultura regalata ai dipendenti nasconde un insulto
2024
SSD, prezzi in aumento
2023
Hacker etici regalano l'anti-ransomware all'ospedale
2022
Aggiornamento buggato, l'Università perde 77 TB di dati
2021
Ho-mobile ammette la violazione dei dati dei clienti
2019
Fuchsia OS supporterà le app per Android
2018
Falla critica nei processori Intel, la patch rallenterà tutti i Pc
2016
13 caratteristiche di chi è più intelligente della media
2015
VIDEO: attaccare un computer tramite la porta USB
2014
Global Chef, cucinare in telepresenza
2013
Acquisti online: perché no?
2012
Un Tetris da giocare al microscopio
2011
Il primo comune interamente illuminato a LED
2010
Una vita di numeri
2009
La videocamera che filma in 3D
2008
Il meglio dal Forum "Linguaggi Per Il Web"
2006
PSP contro DS
2005
Niente più Maxxi Tim messaggi
2004
Le scelte sbagliate sull'i-Mode
2002
La legge è uguale a se stessa
2001
Pene a teatro
Olimpo Informatico


 
web metrics