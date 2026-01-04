Il frigorifero smart che fa la spesa da solo e suggerisce le ricette

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-01-2026] Commenti

Il CES 2026 si apre con una forte attenzione agli elettrodomestici intelligenti, un settore che negli ultimi anni ha accelerato grazie all'integrazione di sensori, intelligenza artificiale e piattaforme cloud. Uno di questi prodotti è frigorifero smart GE Profile, che si svela in anteprima e si propone come una delle soluzioni più avanzate per la gestione della cucina domestica. Per GE, il frigorifero deve trasformarsi da contenitore a centro di controllo per la spesa, la pianificazione dei pasti e la riduzione degli sprechi alimentari.

Il nuovo GE Profile con Kitchen Assistant integra una serie di tecnologie progettate per automatizzare attività quotidiane come la gestione della dispensa e la creazione della lista della spesa. A questo scopo integra un lettore dei codici a barre, posizionato nel distributore dell'acqua. Si tratta di un sistema brevettato chiamato Scan‑to‑List, che permette di aggiungere prodotti alla lista della spesa semplicemente scansionando il codice a barre mentre si ripone o si consuma un alimento. La lista viene sincronizzata con l'app SmartHQ e può essere condivisa con altri membri della famiglia o collegata direttamente a Instacart per la consegna a domicilio.

Il frigorifero include anche una barra LED con fotocamera interna, progettata per fornire immagini aggiornate dei cassetti e degli scomparti più soggetti a sprechi. La fotocamera è in grado di inviare snapshot in tempo reale, permettendo agli utenti di controllare lo stato degli alimenti anche quando si trovano fuori di casa. Si tratta di una funzione pensata per ridurre gli acquisti duplicati e migliorare la gestione delle scorte. Il Kitchen Assistant integrato nel frigorifero utilizza poi algoritmi di riconoscimento e suggerimento per facilitare la pianificazione dei pasti: il sistema può proporre ricette basate sugli ingredienti disponibili e aggiornare automaticamente la lista della spesa quando un prodotto sta per terminare. L'obiettivo dichiarato è semplificare la routine domestica e ridurre il «carico mentale» legato alla gestione della cucina.

Il frigorifero è dotato di un touchscreen da 8 pollici che permette di visualizzare informazioni come meteo, ricette, notifiche e sfondi personalizzabili. Il display funge anche da interfaccia per il controllo vocale, che si attiva tramite il comando «Hey HQ», che consente di aggiungere elementi alla lista della spesa o impostare timer senza toccare il pannello. L'elettrodomestico propone 50 nuove ricette al mese, accessibili tramite l'app SmartHQ, mentre il sistema può anche effettuare ordini rapidi di ingredienti tramite Instacart con un solo tocco, integrando così la gestione della dispensa con i servizi di consegna. Questa funzione mira a creare un ecosistema completo per la preparazione dei pasti.

Il frigorifero GE Profile è realizzato in acciaio inossidabile resistente alle impronte e dotato di funzioni avanzate come lo scomparto a temperatura regolabile, la parete luminosa a LED e la connettività Wi‑Fi integrata; sarà disponibile negli USA da aprile 2026 a un prezzo di 4.899 dollari.