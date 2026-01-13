La logica delle tecnologie

Cassandra Crossing.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 13-01-2026]

cassandra logica impero

I fortunati che ricevono personalmente gli auguri di Cassandra, ricorderanno un “Carissimi, i miei migliori auguri per un 2026 meglio del 2025, a tutti voi e ai vostri cari.” Ma già il 3 gennaio, purtroppo, serve un aggiornamento. Un fatto di cronaca internazionale ha stupito persino Cassandra, che alle cose strane e alle guerre c'è abituata fin da piccola. E la propria reazione a pelle, unita ad alcuni commenti che ha sentito nella sua cerchia di amicizie e conoscenze, l'hanno convinta che, nel suo piccolo, doveva esternare nuovamente sul tema. Quale tema? Quello esposto in La logica dell'Impero, che parlava di perdita delle libertà in Italia e nella Rete, e nella più recente Logica degli Imperi, che parlava di perdita delle libertà per l'azione, in campo geopolitico, delle attuali tre superpotenze, paragonandole alla situazione analoga di 1984.

Ambedue sono ispirate dal romanzo del 1941 Logica dell'Impero di Robert A. Heinlein. Sì, scritto prima di 1984 che è del 1949. Quindi i 24 intrepidi lettori non si meraviglieranno certo se Cassandra dovrà oggi abusare più del solito di citazioni letterarie. Chiave di lettura del romanzo è il fatto che le libertà civili (almeno apparenti) e il tenore di vita sono variabili tra loro proporzionali, e che una diminuzione del tenore di vita si riequilibra inevitabilmente con una perdita delle libertà civili. Quindi la concentrazione della ricchezza in poche mani, provocando una diminuzione generalizzata del tenore di vita, causa inevitabilmente una diminuzione delle libertà, che nel romanzo arriva fino al ripristino della schiavitù de facto. Il suddetto recente fatto di cronaca, avvenuto grazie a una supremazia tecnologico-militare, ha reso attuali questi fatti già noti, e portato molte persone a esternare la speranza che nel futuro, particolarmente tra tre anni, le cose possano migliorare.

Oggi quindi Cassandra, nel suo ruolo di profetessa di sventure, darà del suo meglio, affermando invece che le cose peggioreranno non solo per tre anni, ma anche dopo. E questo accadrà non perché l'attuale livello libertario voluto dai capi di stati grandi sia bassissimo, ma perché manca una condizione necessaria al mantenimento delle libertà, e cioè un corretto uso delle tecnologie, principalmente di quelle a base informatica. Non in termini di peculiarità come la profilazione delle persone, ma della ridistribuzione del reddito diretto (profitto) e indiretto (risparmio e maggiore produttività) causato dalle nuove tecnologie stesse.

Non si tratta di capire se la mancanza generalizzata di un desiderio di libertà, sempre più comune nelle società occidentali, sia la causa o l'effetto dell'uso delle tecnologie informatiche a fini di repressione e di condizionamento sociale. La Storia Futura è in divenire, e se una cosa Cassandra ha imparato sui libri, è proprio che la storia passata è scritta e va solo studiata e capita, e che invece, almeno in parte, «Il futuro non è fissato. Il solo destino è quello che ci creiamo noi», come diceva John Connor.

Ti raccomandiamo anche:
Texas contro i giganti delle smart TV: con l'ACR sono strumenti di sorveglia...
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
Oggetti nuovi, il pericolo è la profilazione
Black Mirror 7, istruzioni per l'uso (senza spoiler)

Ma il destino può essere previsto, sia con la ragione che con il dono della profezia, e questi tempi rendono facili, e assolutamente coincidenti nel risultato, ambedue i metodi. Parafrasando V: «Cosa sta succedendo? Di chi è la colpa?». Ecco, il motivo primo di tutte le questioni non è l'uso che la politica (posto che ancora lo possa fare) sta facendo delle tecnologie; no, è piuttosto quello che la finanza sta facendo delle tecnologie. O meglio, quello che l'interazione della finanza con le tecnologie provoca, con solamente un beneplacito della politica.

«Ma» - diranno il 24 informatissimi lettori - «mai come oggi i grandi della tecnologia sono ossequiosi alla politica. Che le tecnologie siano asservite alla politica è reso esplicito dai fatti, sia recenti che meno, incluso quello che Cassandra oggi sottointende». La risposta si può riassumere in un'altra citazione, questa volta di Montalbano: «È tutto un tiatro». Gli ossequi fatti all'autorità politica di turno sono semplicemente uno dei doveri che i consigli di amministrazione hanno assegnato ai loro ricchissimi frontman. E questo al solo fine di mantenere ben attivi i fenomeni che portano all'aumento delle rispettive ricchezze, e a una sempre crescente concentrazione finanziaria e di potere nelle mani dei pochi, soliti noti.

Ecco, il nocciolo del problema è qui. La concentrazione della ricchezza causa l'avviarsi del mondo verso un periodo di povertà e di conflitti, caldi o freddi che siano, e rende perciò indispensabile una contrazione planetaria delle libertà civili. Il passaggio dei poteri effettivi dagli stati nazionali agli stati non nazionali, come descritto in Neuromante, e incarnato, nella saga di Alien, dalla Weyland-Yutani, è una "profezia" che la fantascienza ha vaticinato ben prima di noi, profeti di mestiere. È semplicemente logico che i controllori delle tecnologie, man mano che acquistano capacità e potere, lo sottraggano alla politica, conservandola solo come utile facciata.

Non perderti anche:
Smart TV che fanno la spia mandando screenshot di quello che guardiamo
Darth Alexa, ovvero il lato oscuro
La logica degli imperi
Contanti e trionfanti

E non è guardando alla politica che si potrà prevedere, e magari contrastare, l'avviarsi del mondo verso un'involuzione delle libertà e del tenore di vita. Bisogna guardare prima alle tecnologie che, quando sono controllate dagli individui e non concentrate in centri di potere, possono essere strumenti di progresso e di libertà; l'uso che prevalentemente se ne fa oggi è invece la loro negazione.

Articoli suggeriti:
Vivere con l'IA: la lettura
La Biblioteca di Babele della IA
L'agenzia di George Orwell reclama il copyright per il numero 1984
La foto della casa di Orwell con una telecamera di sorveglianza

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Calamari

Marco Calamari

Scrivere a Cassandra - Twitter - Mastodon
Videorubrica "Quattro chiacchiere con Cassandra"
Lo Slog (Static Blog) di Cassandra
L'archivio di Cassandra: scuola, formazione e pensiero

Approfondimenti
Il televisore che vi ascolta
2600, storica rivista hacker, adesso è un ebook

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Quale tra queste tecniche diffusamente utilizzate dagli hacker ti sembra la più pericolosa?
1. Violazione di password deboli: l'80% dei cyberattacchi si basa sulla scelta, da parte dei bersagli, di password deboli, non conformi alle indicazioni per scegliere una password robusta.
2. Attacchi di malware: un link accattivante, una chiave USB infetta, un'applicazione (anche per smartphone) che non è ciò che sembra: sono tutti sistemi che possono installare malware nei PC.
3. Email di phishing: sembrano messaggi provenienti da fonti ufficiali o personali ma i link contenuti portano a siti infetti.
4. Il social engineering è causa del 29% delle violazioni di sicurezza, con perdite per ogni attacco che vanno dai 25.000 ai 100.000 dollari e la sottrazione di dati.
5. Ransomware: quei programmi che "tengono in ostaggio" i dati dell'utente o un sito web finché questi non paga una somma per sbloccarli.

Mostra i risultati (2652 voti)
Gennaio 2026
n. 4050 del 13-01-2026
Windows 11 troppo pieno di IA? Winslop cancella Copilot e le integrazioni nascoste
n. 4049 del 12-01-2026
La truffa della falsa scadenza della tessera sanitaria dilaga in Italia
n. 4048 del 09-01-2026
ChatGPT Salute, lo spazio sicuro per dati sanitari e referti digitali. Ecco come funziona
n. 4047 del 08-01-2026
HP EliteBoard G1a, un intero PC Windows 11 dentro una tastiera ultrasottile
n. 4046 del 05-01-2026
IPv6 compie 30 anni: progressi e ritardi. Perché il mondo resta ancora con IPv4?
n. 4045 del 02-01-2026
POS collegato alla cassa: dal 2026 parte la stretta anti-evasione con controlli automatici
Dicembre 2025
n. 4044 del 31-12-2025
Dopo ChatGPT
n. 4043 del 29-12-2025
Windows 11, prestazioni degli SSD migliorabili fino all'80%. Ecco come attivare il driver
n. 4042 del 24-12-2025
PagoPA lascia il MEF: Poste e Poligrafico rilevano la società per mezzo miliardo
n. 4041 del 22-12-2025
IA al comando di un distributore automatico: snack gratis e centinaia di dollari in perdita
n. 4040 del 19-12-2025
Ordina RAM DDR 5 su Amazon, riceve DDR 2: ecco come funziona la truffa del reso
n. 4039 del 17-12-2025
Televisori LG, dopo l'aggiornamento compare l'app di Copilot. E non si può più togliere
n. 4038 del 16-12-2025
Google lancia la traduzione simultanea universale: bastano qualsiasi telefono Android e auricolari
n. 4037 del 15-12-2025
Tassa da 2 euro sui pacchi fino a 150 euro: la Manovra 2026 coinvolge milioni di spedizioni
n. 4036 del 12-12-2025
Lo script open source che fa sparire Copilot, Recall e gli altri componenti IA da Windows 11
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 13 gennaio
2025
USB, nuovi loghi per fare un po' di chiarezza
2023
Il primo dispositivo con Google Fuchsia è alle porte
2022
Catena di alberghi passa da Windows a Chrome OS per sconfiggere il ransomware
2021
Fregare Big Pharma con il vaccino
2020
Microsoft impedirà agli aggiornamenti Windows di fare danni
2019
Windows 7 riconosciuto come contraffatto dopo le ultime patch
2018
Come nasce una notizia falsa: il tunnel ''troppo stretto'' del m...
2017
La backdoor in WhatsApp che permette di intercettare i messaggi
2016
Antibufala: scoperto in Austria un telefonino di 800 anni fa!
2015
Bandire WhatsApp
2014
Atomium, la stampante 3D per i cibi
2013
Il suicidio dell'hacker Swartz e il caso Assange
2012
In prova: Siportal SiAdsl 7 Mega NoTelecom, VoIP Now
2011
Un firmware tutto nuovo per il Fritz!Box FON WLAN 7390
2010
Googlare "vicino a me"
2009
Il meglio del forum Linux
2008
Caffè espresso all'olio di gomito
2007
Cosa significa essere un hacker
2006
Tronchetti Provera chiede la mobilità
2005
Siamo dappertutto
2004
Fino al 24 febbraio i fondi per l'innovazione
2003
Il Customer Service ideale
Olimpo Informatico


 
web metrics