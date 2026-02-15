Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti

L’estensione delle funzioni gratuite di Claude riduce il divario con i piani premium e spinge molti utenti a riconsiderare l’abbonamento.



claude gratis funzioni premium
Immagine: Anthropic

L'introduzione di nuove funzionalità gratuite nella IA Claude sta modificando in modo significativo l'equilibrio tra i piani free e quelli a pagamento del servizio di Anthropic: essa ha infatti esteso agli utenti non abbonati una serie di strumenti che fino a poche settimane fa erano riservati esclusivamente ai piani Pro e Max, riducendo la distanza funzionale tra le due fasce e spingendo molti utenti a rivalutare la necessità di mantenere un abbonamento attivo. Gli utenti del piano gratuito possono ora utilizzare funzionalità avanzate come la creazione di file direttamente all'interno della conversazione, l'uso di skill personalizzate, sessioni più lunghe e l'accesso ai connettori esterni. Si tratta di strumenti che ampliano notevolmente le capacità operative del modello, permettendo di generare documenti, gestire flussi di lavoro complessi e integrare servizi terzi senza dover passare a un piano a pagamento.

La creazione di file rappresenta una delle novità più rilevanti. Claude può generare documenti di diverso tipo (documenti di testo, fogli di calcolo, presentazioni, PDF e altro ancora), modificarli e aggiornarli nel corso della conversazione, integrando testo, codice o contenuti strutturati. Questa funzione, prima riservata agli utenti Pro, consente di utilizzare il chatbot come un ambiente di lavoro più completo, riducendo la necessità di strumenti esterni per la produzione di contenuti. Un'altra funzionalità resa disponibile gratuitamente è l'uso delle skill personalizzate. Gli utenti possono definire comportamenti specifici del modello, automatizzare operazioni ricorrenti o integrare procedure personalizzate. Questo approccio avvicina Claude a un sistema di automazione flessibile, in cui il modello può essere adattato a esigenze professionali o personali senza costi aggiuntivi.

Le conversazioni più lunghe rappresentano un ulteriore miglioramento. Anthropic ha aumentato la capacità del contesto disponibile per gli utenti free, permettendo sessioni più estese e la gestione di progetti complessi senza interruzioni. Questa modifica riduce uno dei principali limiti del piano gratuito, che in passato costringeva a frammentare il lavoro in più sessioni. L'accesso ai connettori esterni consente invece di integrare Claude con servizi come Google Workspace, strumenti di produttività e piattaforme cloud. Questa funzione, prima riservata ai piani Pro, permette agli utenti free di utilizzare il modello come interfaccia per attività operative, come la gestione di email, documenti o calendari, ampliando notevolmente il raggio d'azione del chatbot.

L'ampliamento delle funzionalità gratuite arriva in un momento in cui il mercato dei chatbot sta vivendo una forte competizione. Secondo quanto riportato, la decisione di Anthropic potrebbe essere collegata anche alle recenti mosse dei concorrenti, che stanno introducendo limitazioni o forme di monetizzazione aggiuntive nei piani gratuiti. Offrire più strumenti senza costi potrebbe quindi rappresentare una strategia per attrarre nuovi utenti e fidelizzare quelli esistenti.

Le nuove funzionalità hanno portato alcuni utenti a dichiarare pubblicamente l'intenzione di annullare il proprio abbonamento Pro, ritenendo che il piano gratuito sia ora sufficiente per la maggior parte delle attività quotidiane. Le testimonianze indicano che il valore aggiunto del piano a pagamento si è ridotto, soprattutto per chi utilizza Claude in modo non intensivo o non necessita delle capacità avanzate del modello Opus. Nonostante l'ampliamento delle funzioni gratuite, Anthropic mantiene differenze significative tra i piani. Gli abbonati Pro continuano ad avere accesso prioritario ai modelli più potenti, a limiti di utilizzo più elevati e a prestazioni superiori in termini di velocità e capacità di elaborazione. Tuttavia, la percezione di molti utenti è che il piano gratuito sia ora sufficientemente completo per un uso regolare.

La documentazione ufficiale ricorda inoltre che la cancellazione di un abbonamento Pro o Max può essere effettuata in qualsiasi momento tramite le impostazioni dell'account, con effetto alla fine del periodo di fatturazione in corso. Gli utenti mantengono l'accesso alle funzionalità premium fino alla scadenza, dopo la quale il servizio viene automaticamente declassato al piano gratuito.

