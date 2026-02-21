AWS in blackout per 13 ore: colpa dell'agente IA interno di Amazon

''Avrebbe potuto sbagliare anche un essere umano'' sostiene il colosso del commercio online.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 21-02-2026]

amazon aws blackout kiro agente ai
Foto di Christian Wiediger.

Lo scorso dicembre gli AWS (Amazon Web Services) hanno subito un'interruzione durata 13 ore, per la quale finora non c'era una spiegazione ufficiale. Le ricostruzioni riportate dal Financial Times indicano che il responsabile del problema sarebbe Kiro, un agente IA interno utilizzato per automatizzare modifiche infrastrutturali. I guai sarebbero iniziati quando gli sviluppatori di AWS hanno impiegato Kiro per intervenire su un ambiente dedicato all'analisi dei costi dei servizi cloud. L'agente, progettato per prendere decisioni autonome in base agli obiettivi assegnati, avrebbe determinato che la soluzione più efficace fosse eliminare e ricreare l'intero ambiente. L'operazione avrebbe quindi innescato una catena di eventi che ha portato a un'interruzione prolungata, con impatti significativi soprattutto in alcune aree della Cina.

Amazon ha risposto a queste ricostruzioni attribuendo l'incidente a un errore umano, perché Kiro, prima di agire, avrebbe richiesto un'autorizzazione esplicita; l'idea di distruggere e ricreare l'ambiente era davvero della IA, ma il "via libera" sarebbe stato dato da uno sviluppatore umano. Il gigante dell'e-commerce ha anche spiegato che il personale coinvolto disponeva di permessi più ampi del previsto, un problema di controllo degli accessi che avrebbe consentito all'agente di eseguire operazioni normalmente soggette a ulteriori verifiche. Amazon ha inoltre sottolineato che lo stesso problema avrebbe potuto verificarsi con qualsiasi altro strumento di sviluppo o con un intervento manuale.

Fonti interne hanno indicato che questo non sarebbe un caso isolato. Almeno un altro episodio recente avrebbe coinvolto strumenti IA interni, incluso un chatbot di supporto allo sviluppo utilizzato per generare codice. In quel caso, l'agente avrebbe contribuito a un malfunzionamento in un altro sistema.

L'incidente di dicembre ha portato AWS a introdurre nuove misure di sicurezza e formazione interna. Tra queste figurano restrizioni aggiuntive sulle autorizzazioni predefinite, controlli più rigorosi sulle azioni automatizzate e una revisione dei processi di validazione delle modifiche infrastrutturali. L'obiettivo è ridurre la possibilità che un agente IA possa eseguire operazioni critiche senza un controllo umano adeguato. Nel caso specifico dell'evento di dicembre, l'interruzione ha avuto ripercussioni soprattutto sui servizi utilizzati per la consultazione dei costi, ma ha anche evidenziato la fragilità di alcuni componenti dell'ecosistema AWS. Le testimonianze raccolte indicano che gli effetti sono stati più contenuti rispetto ad altri blackout storici, ma la durata dell'evento ha attirato l'attenzione degli analisti del settore.

Proposte di lettura:
Cowork rivoluziona il desktop: la IA di Anthropic legge, crea e modifica i tuoi ...
Google Antigravity cancella un intero drive: la IA si scusa, ma i dati sono pers...
Anthropic: il mestiere del programmatore è al tramonto. La IA ormai sa scri...
E se Internet sparisse?

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Disservizio AWS, Amazon spiega che cosa è successo davvero: colpa del database
Amazon Web Services down, disservizi in tutto il mondo: colpita anche l'Agenzia delle Entrate
Internet in tilt per un'oretta, tutta colpa di una singola azienda

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Come hai trovato il tuo attuale (o ultimo) lavoro?
Tramite un'agenzia.
Tramite un collega.
Con l'invio del curriculum direttamente all'azienda.
Grazie a referenze e presentazioni tramite un amico o un parente o un amico dell'amico.
Online sui siti di recruiting o grazie ai social network

Mostra i risultati (1512 voti)
Febbraio 2026
n. 4072 del 19-02-2026
Winhance ottimizza Windows 11: meno app inutili, più velocità e controllo sistema
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 22 febbraio
2025
Amazon chiude l'Appstore per Android
2024
Neuralink, il primo impianto su essere umano è un successo
2023
SPID a rischio, due mesi per deciderne il futuro
2022
Davvero Microsoft sta già per lanciare Windows 12?
2021
Se non accetti le nuove condizioni, WhatsApp ti cancella l'account
2020
Il ransomware che prende di mira gli italiani
2019
Google e il microfono segreto presente nei dispositivi Nest
2018
Intel rilascia una nuova patch per Meltdown e Spectre, questa volta senza errori
2017
Il malware che ti spia dal microfono del PC
2016
Samsung Galaxy S7, torna lo slot per microSD
2015
Snowden: la CIA violava le SIM card già dalla fabbricazione
2014
La prima bicicletta in titanio stampata 3D
2013
Telecom Italia, 5.500 esuberi e chiusura di più di 50 sedi
2012
Il Nook adesso è anche un tablet low-cost
2011
iControlPad trasforma l'iPhone in una console portatile
2010
T-Fumo, la sigaretta che fa bene ai polmoni (3)
2009
Il telefonino con il videoproiettore incorporato
2008
A tutta musica
2007
Telefonica e Telecom, i veri problemi
2005
Call center di Trenitalia, gara a due
2003
Il PhotoBlog dell'UomoNero
Olimpo Informatico


 
web metrics