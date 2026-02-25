LibreOffice Online riapre i battenti

Immagine: LibreOffice Online

The Document Foundation ha deciso di riaprire ufficialmente il progetto LibreOffice, dopo anni di incertezza e un congelamento che ormai sembrava definitivo. La decisione della comunità di riprendere lo sviluppo introduce un nuovo scenario per l'adozione di strumenti collaborativi basati sul web, in un contesto in cui le alternative proprietarie dominano il mercato. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha revocato le votazioni del 2022 che avevano «messo il progetto in soffitta»: la riapertura del repository segna ora l'avvio di una nuova fase, con l'obiettivo dichiarato di costruire una versione online della suite «dalla comunità e per la comunità».

LibreOffice Online nasce come porting nel web della suite desktop, con l'obiettivo di offrire un'alternativa a servizi come Google Docs e Microsoft 365 non come SaaS gestito direttamente dalla Fondazione (sul modello, per l'appunto, dei due concorrenti), ma come software che ciascuno può ospitare sui propri server. Le prime implementazioni risalgono a diversi anni fa, ma il progetto non aveva mai raggiunto uno stato di maturità sufficiente per un utilizzo esteso. Il congelamento del 2022 era stato motivato da difficoltà tecniche, mancanza di risorse e divergenze sulla gestione del codice.

La riapertura del progetto comporta una revisione completa dell'infrastruttura esistente. Le fonti indicano che il codice necessita di aggiornamenti sostanziali, sia per allinearsi alle versioni moderne di LibreOffice sia per garantire compatibilità con le tecnologie web attuali. Gli sviluppatori hanno evidenziato la necessità di interventi su componenti critici come la gestione dei documenti, il rendering collaborativo e l'integrazione con i server di backend. Uno degli obiettivi principali è migliorare la scalabilità del sistema. Le versioni precedenti di LibreOffice Online richiedevano configurazioni complesse e non erano ottimizzate per ambienti multi‑utente ad alto carico. La nuova fase di sviluppo punta a semplificare la distribuzione, rendendo possibile l'installazione su infrastrutture cloud, server aziendali e piattaforme self‑hosted con requisiti più accessibili.

Al momento, il progetto non è ancora vicino a una versione pronta per la produzione. Le attività attuali si concentrano sulla revisione del codice, sulla rimozione di componenti obsoleti e sulla definizione di una roadmap condivisa. Gli sviluppatori stanno lavorando anche alla documentazione, un elemento essenziale per favorire la partecipazione di nuovi contributori e garantire la trasparenza del processo. LibreOffice Online potrebbe assumere un ruolo strategico in contesti in cui l'adozione di soluzioni proprietarie sia limitata da vincoli normativi o esigenze di sovranità digitale. Le implementazioni self‑hosted consentono alle organizzazioni di mantenere il controllo sui dati, un aspetto particolarmente rilevante per enti pubblici, istituzioni educative e aziende che operano in settori regolamentati.

Le discussioni interne alla comunità hanno evidenziato l'importanza di un modello di sviluppo realmente collaborativo. La Document Foundation ha invitato sviluppatori e aziende interessate a contribuire al progetto, con l'obiettivo di creare un ecosistema sostenibile. La gestione sarà orientata alla trasparenza, con decisioni prese attraverso processi aperti e documentati. In ogni caso, la riapertura del progetto rappresenta un segnale importante per l'intero ecosistema open source. Dopo anni di incertezza, LibreOffice Online torna a essere un'iniziativa attiva, con una visione chiara e un forte coinvolgimento della comunità. Il percorso verso una versione stabile sarà lungo, ma la decisione di riprendere lo sviluppo indica una volontà condivisa di colmare il divario con le piattaforme collaborative più diffuse.

