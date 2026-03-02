Microsoft svela Copilot Tasks, l'intelligenza artificiale che agisce sul PC per conto dell'utente

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-03-2026] Commenti

Immagine: Microsoft

L'intelligenza artificiale sta compiendo il passaggio decisivo dalla semplice generazione di risposte testuali all'esecuzione di compiti: lo dimostrano l'entusiasmo (non sempre ben riposto) nei confronti di prodotti come OpenClaw e ora l'arrivo di Copilot Tasks, una funzionalità progettata per trasformare l'assistente digitale in un agente autonomo capace di interagire direttamente con il sistema operativo e le applicazioni. Microsoft ha delineato un paradigma in cui l'IA non si limita a suggerire bozze o fornire informazioni, ma assume il controllo di flussi di lavoro complessi, automatizzando sequenze di azioni che precedentemente richiedevano l'intervento manuale dell'utente. Questa evoluzione si basa su un'integrazione profonda con le API di sistema e il grafo dei dati aziendali, permettendo una manipolazione dei file e delle impostazioni in tempo reale.

Il funzionamento di questa tecnologia si appoggia su una logica di Action Model, che traduce il linguaggio naturale in chiamate di funzione specifiche verso il software di destinazione. Quando un utente impartisce un comando, l'IA scompone l'obiettivo in una serie di sotto-obiettivi logici, verificando la fattibilità di ogni passaggio in una sandbox sicura prima dell'esecuzione definitiva. Questo processo riduce il tempo di latenza tra l'ideazione del compito e il suo completamento, specialmente in ambienti multitasking dove la coordinazione tra diverse app è fondamentale.

Per esempio, Tasks può estrarre dati da una serie di email, organizzarli in un foglio di calcolo e generare una presentazione PowerPoint coerente senza che l'utente debba aprire singolarmente ogni programma. L'integrazione non è limitata al solo cloud, poiché i nuovi PC dotati di NPU (Neural Processing Unit) dedicata permettono di gestire parte del carico computazionale in locale, garantendo una maggiore reattività e una riduzione del traffico dati verso i server remoti.

Un elemento cardine della nuova infrastruttura è la gestione dei permessi e della sicurezza, aspetto critico quando un'intelligenza artificiale ottiene la capacità di scrivere file o modificare configurazioni. Il sistema utilizza protocolli di autenticazione delegata che assicurano che l'agente IA operi esclusivamente entro il perimetro delle autorizzazioni concesse all'utente umano in quel momento. Ogni azione eseguita viene tracciata in un log dettagliato, permettendo una supervisione costante e la possibilità di annullare le operazioni in caso di errori di interpretazione del comando originale.

La capacità di apprendimento del contesto è stata potenziata per permettere a Copilot Tasks di riconoscere le modalità di lavoro abituali. Se l'utente esegue frequentemente una determinata sequenza di azioni al lunedì mattina, l'IA è in grado di proporre l'automazione dell'intero processo tramite un singolo prompt di conferma. Ciò - spiega Microsoft - non avviene tramite una semplice registrazione di macro, ma attraverso la comprensione semantica degli elementi sullo schermo: in questo modo l'automazione resta attiva anche se ci sono dei cambiamenti, per esempio nell'interfaccia grafica delle applicazioni utilizzate.

Nelle aziende, gli amministratori IT hanno ora la possibilità di definire policy specifiche per limitare le azioni che l'IA può compiere autonomamente, specialmente per quanto riguarda l'accesso a database sensibili o la comunicazione verso l'esterno dell'organizzazione. La struttura gerarchica del controllo prevede che per compiti ad alto impatto, come la cancellazione massiva di file o l'invio di comunicazioni a liste di distribuzione ampie, il sistema richieda obbligatoriamente l'autorizzazione da parte di un essere umano.

Il passaggio dalle Risposte alle Azioni implica anche una necessaria riduzione della latenza dei Large Language Models (LLM) impiegati. Per supportare Copilot Tasks, sono stati ottimizzati modelli più piccoli e veloci (Small Language Models) specializzati nel ragionamento logico e nella generazione di codice, che lavorano in tandem con i modelli più grandi responsabili della comprensione del linguaggio. Questa architettura ibrida dovrebbe consentire di mantenere un'interazione fluida e naturale senza i tempi di attesa tipici delle generazioni testuali più lunghe.

Un altro ambito di applicazione riguarda la gestione di Windows. L'utente può richiedere modifiche alle impostazioni di rete o alla gestione del risparmio energetico; oppure può attivare la risoluzione di problemi tecnici comuni semplicemente descrivendo il malfunzionamento. L'agente IA analizza lo stato del sistema, identifica la causa del problema e applica le correzioni necessarie, evitando all'utente di dover aprire il Pannello di Controllo o le Impostazioni.

Un sistema di plugin e connettori standardizzati apre le porte all'espansione verso servizi di terze parti. Gli sviluppatori possono esporre le funzionalità interne dei loro software al motore di Copilot, permettendo a Tasks di vedere e manipolare oggetti all'interno di software CAD, gestionali ERP o piattaforme di editing video. Questa possibilità trasforma l'IA in un connettore universale tra software che nativamente non comunicano tra loro. Per Microsoft, la disponibilità di questa tecnologia segna l'inizio di una nuova fase del personal computing, dove l'interazione uomo-macchina si sposta verso una delega operativa sempre più sofisticata. Il percorso di rilascio prevede una distribuzione graduale che inizierà con le utenze aziendali prima di approdare al mercato globale entro la fine dell'anno in corso.