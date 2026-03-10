Amazon estende il pagamento in contanti: 35.000 punti vendita in tutta Italia



Amazon ha esteso il servizio "Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino", che arriva così a superare i 35.000 punti abilitati in tutta Italia. L'espansione, resa possibile da una nuova collaborazione con la rete PuntoLis, segna un salto rilevante rispetto ai circa 5.000 punti Western Union precedentemente disponibili, aumentando la capillarità del servizio e rendendolo accessibile a una platea molto più ampia di utenti.

Il funzionamento del sistema rimane invariato: al momento del checkout, l'utente seleziona il pagamento in contanti e riceve un codice a barre e un numero univoco da presentare presso uno dei punti vendita convenzionati. Il pagamento deve essere effettuato entro 72 ore; in caso contrario, l'ordine viene annullato automaticamente. Una volta registrato il pagamento, Amazon avvia la procedura di spedizione come per qualsiasi altro metodo di pagamento. La rete dei punti abilitati comprende tabaccherie, ricevitorie, edicole e bar distribuiti su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo dichiarato è offrire un'alternativa concreta a chi preferisce utilizzare il contante o non dispone di carte di credito, mantenendo comunque l'accesso all'intero catalogo di Amazon.it. L'espansione risponde anche alla necessità di raggiungere utenti che, per motivi anagrafici o geografici, non utilizzano sistemi di pagamento digitali.

Il servizio, introdotto inizialmente nel 2021, era stato limitato a un numero ridotto di punti Western Union, una rete considerata troppo frammentata per garantire un'esperienza realmente utile. L'accordo con PuntoLis consente ora una copertura molto più ampia, con una distribuzione capillare che include anche piccoli centri e aree meno servite da servizi finanziari digitali. Il sistema non richiede registrazioni aggiuntive né l'uso di app dedicate: è sufficiente presentare il codice ricevuto via e‑mail e pagare l'importo esatto in contanti presso il punto vendita scelto. Il pagamento in contanti non comporta costi aggiuntivi per l'utente e non modifica le condizioni di reso o garanzia previste per gli acquisti online. Il servizio è compatibile con la maggior parte dei prodotti venduti e spediti da Amazon, con alcune eccezioni legate a categorie specifiche o a venditori terzi che non aderiscono al programma.

L'iniziativa si inserisce in una strategia più ampia volta a rendere lo shopping digitale accessibile anche a chi non utilizza strumenti elettronici. L'Italia è uno dei Paesi europei con la più alta incidenza di pagamenti in contanti, e l'espansione del servizio risponde a un'esigenza concreta del mercato, soprattutto nelle fasce di popolazione meno digitalizzate.

