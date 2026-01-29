Addio negozi senza commessi: Amazon chiude i punti vendita Fresh e Go

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 29-01-2026] Commenti

Amazon ha annunciato la chiusura dei propri negozi Amazon Go e Amazon Fresh negli Stati Uniti. La decisione arriva dopo mesi di valutazioni interne sull'efficienza dei diversi modelli di negozio e sull'impatto dei modelli di esercizio senza cassieri "umani".

La riorganizzazione non rappresenta un abbandono completo del settore retail: molti negozio verranno convertiti in punti vendita della catena Whole Foods, acquisita da Amazon nel 2017, che sono però di tipo "tradizionale", ossia banalmente dotati di personale.

I negozi Amazon Go rappresentavano il formato più sperimentale dell'ecosistema dell'azienda. Si basavano sulla tecnologia Just Walk Out, un sistema che combinava visione artificiale, sensori ambientali e modelli di machine learning per tracciare automaticamente gli articoli prelevati dagli scaffali. Il cliente entrava, prendeva ciò che gli serviva e usciva senza passare da una cassa tradizionale: l'addebito avveniva in modo automatico sull'account Amazon. Erano punti vendita di piccole dimensioni, orientati a snack, pasti pronti e prodotti a consumo rapido, progettati per aree urbane ad alto traffico. L'infrastruttura tecnologica necessaria al loro funzionamento comportava costi operativi elevati, un elemento che aveva inciso sulle valutazioni interne dell'azienda.

I negozi Amazon Fresh adottavano invece un modello più vicino ai supermercati tradizionali, con assortimento completo di prodotti freschi, confezionati e surgelati. In molti punti vendita era presente il Dash Cart, un carrello intelligente in grado di riconoscere automaticamente gli articoli inseriti, mentre in altri casi veniva utilizzata una versione ibrida del sistema Just Walk Out. I negozi Fresh erano pensati per integrare in modo più diretto l'e‑commerce con il retail fisico, offrendo servizi come ritiro degli ordini online, consegna rapida e gestione dell'inventario ottimizzata tramite sistemi digitali. Il formato era stato sviluppato per competere con le principali catene statunitensi, con un'attenzione particolare sull'efficienza operativa e sulla continuità dell'esperienza d'acquisto.