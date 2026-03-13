Perplexity trasforma il Mac mini in un dipendente digitale che lavora per l'utente

L'assistente operativo è sempre attivo e gestisce ricerche, email documenti e via di seguito.

Perplexity ha presentato Personal Computer, un sistema "agentico" pensato per trasformare un Mac mini dedicato in un agente di intelligenza artificiale sempre attivo, capace di operare in autonomia su file, applicazioni e servizi online. L'annuncio segna l'ingresso della società nel settore dei digital worker persistenti, dispositivi che eseguono attività continue senza intervento umano diretto, in maniera simile al popolare OpenClaw.

Il sistema funziona installando un software proprietario su un Mac mini collegato a Internet e lasciato acceso in modo permanente. Una volta attivato, l'agente AI può svolgere compiti descritti in linguaggio naturale, come ricerche, gestione di email, preparazione di riunioni e automazione di flussi di lavoro complessi. L'utente interagisce tramite un'interfaccia remota (anche se si trova fuori casa), mentre il Mac mini esegue le operazioni in background. Personal Computer integra l'orchestrazione di numerosi modelli linguistici avanzati, coordinati per suddividere i compiti in sotto‑attività e gestire processi articolati. Il sistema può accedere ai file locali, aprire applicazioni, analizzare documenti e interagire con servizi cloud come Gmail, Slack, GitHub, Notion e Salesforce.

L'architettura prevede una fusione tra capacità locali e cloud: il Mac mini esegue le operazioni dirette sul dispositivo, mentre l'elaborazione dei modelli avviene sui server di Perplexity. Questa combinazione consente all'agente di operare come un proxy digitale persistente, mantenendo sessioni attive e gestendo attività anche in assenza dell'utente. Il sistema è progettato per funzionare 24 ore su 24, con la capacità di monitorare attività, aggiornare documenti, eseguire script e rispondere a richieste in tempo reale. L'azienda ha descritto il dispositivo come un assistente digitale in grado di gestire progetti per periodi prolungati, mantenendo lo stato delle operazioni e riprendendo i processi senza interruzioni.

L'accesso al programma avviene tramite una lista d'attesa, segno che il servizio è ancora in fase di distribuzione controllata. Perplexity non ha ancora comunicato una data di disponibilità generale, ma ha indicato che l'obiettivo è espandere il supporto oltre il Mac mini, rendendo il sistema compatibile con altri hardware. Per quanto riguarda i costi, al momento non ci sono informazioni, anche se è facile prevedere che il modello si baserà su un abbonamento mensile.

L'annuncio ha già attirato l'attenzione del settore tecnologico anche per la scelta di utilizzare un dispositivo consumer come il Mac mini come base hardware. Questa soluzione riduce i costi di ingresso e permette agli utenti di mantenere il controllo fisico del dispositivo, pur delegando l'esecuzione delle attività all'agente AI. E, per quanti temessero che l'agente possa eseguire operazioni improprie - magari svuotando un'intera casella email - senza possibilità di fermarlo, Perplexity ha promesso che PC sarà dotato di un kill switch.