Windows 11 restituisce agli utenti un po' di controllo sugli aggiornamenti

In arrivo una nuova interfaccia, più flessibile, per mettere in pausa gli update.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 14-04-2026]

windows11 data aggiornamenti
Immagine: phantofearth su X.

Windows 11 si sta preparando a introdurre un nuovo sistema per la sospensione degli aggiornamenti, sostituendo il tradizionale menu a intervalli fissi con un selettore basato su calendario che permette di scegliere una data precisa, restituendo così un po' di controllo agli utenti su questa delicata funzionalità del sistema operativo. La modifica è stata individuata nelle build di anteprima e rappresenta un cambiamento significativo nella gestione degli update.

Il nuovo pulsante dedicato alla pausa degli aggiornamenti apre un'interfaccia che mostra un calendario integrato, dal quale è possibile selezionare direttamente il giorno di fine sospensione. Questo approccio elimina la necessità di applicare più volte la pausa settimanale per raggiungere una data specifica, riducendo anche la possibilità di riprese automatiche non desiderate. Il sistema continua a rispettare i limiti massimi previsti per la sospensione, ma introduce una granularità maggiore nella scelta. Le schermate condivise mostrano un layout coerente con l'attuale design delle impostazioni di Windows 11, con un pannello dedicato alla gestione degli aggiornamenti e un'interfaccia che evidenzia le date disponibili.

La modifica interviene su una delle aree più utilizzate dagli utenti avanzati, che spesso ricorrono alla sospensione degli aggiornamenti per evitare l'installazione automatica di patch durante periodi critici. Il nuovo sistema consente di pianificare con maggiore precisione, selezionando direttamente la data desiderata senza dover calcolare il numero di settimane necessarie. Il calendario mostra comunque solo le date consentite dal sistema, evitando selezioni non valide. È quindi la logica interna di Windows Update che continua a gestire i limiti massimi di sospensione, ma almeno li presenta in modo più intuitivo.

La nuova interfaccia per la sospensione degli aggiornamenti si affianca alle ottimizzazioni introdotte negli ultimi mesi per migliorare la stabilità del sistema di update. Alcune patch recenti hanno corretto problemi legati alla gestione delle notifiche e alla visualizzazione di elementi dell'interfaccia, in particolare nelle configurazioni multi-monitor. Le build di Windows Insider includono correzioni mirate a ridurre problemi grafici e comportamenti anomali durante il passaggio tra modalità diverse.

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Il nuovo sistema potrebbe contribuire a ridurre l'impatto di aggiornamenti problematici, offrendo agli utenti un controllo più preciso sui tempi di installazione. La possibilità di scegliere una data specifica consente di evitare l'applicazione automatica di patch in momenti non opportuni. La funzione non è ancora disponibile per tutti gli utenti del programma Insider e potrebbe subire ulteriori modifiche prima del rilascio stabile. Microsoft non ha comunicato una tempistica ufficiale per l'introduzione pubblica della novità, che potrebbe essere distribuita gradualmente attraverso i canali di anteprima prima di raggiungere la versione stabile di Windows 11.

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