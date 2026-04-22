Ubuntu 26.04, le prestazioni delle GPU Intel aumentano del 17%

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-04-2026] Commenti

Ubuntu 26.04, che verrà rilasciata il prossimo 23 aprile, introduce un aggiornamento dello stack grafico che incrementa in media del 17% le prestazioni delle GPU integrate Intel, secondo i test condotti su hardware invariato e confrontati con la versione precedente del sistema operativo. Il miglioramento emerge da benchmark eseguiti su un Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13, dove la nuova combinazione di kernel Linux 7.0 e Mesa 26.0.3 mostra un progresso tangibile rispetto alla configurazione basata su kernel 6.14 e Mesa 25.0.3. Il sistema utilizzato per i test integra un processore Intel Core Ultra 7 258V, appartenente alla famiglia Lunar Lake, dotato di 8 core CPU e GPU integrata Arc 140V con 8 core Xe2 e frequenza dinamica fino a 1,95 GHz. La piattaforma hardware è rimasta identica tra le due versioni di Ubuntu, consentendo un confronto diretto basato esclusivamente sulle differenze software.

I benchmark sintetici mostrano incrementi costanti. In 3DMark Wild Life Extreme, il nuovo stack grafico registra un miglioramento del 12%, attribuito alle ottimizzazioni introdotte nei driver Intel ANV e Iris Gallium3D. Anche strumenti come FurMark confermano l'andamento positivo, evidenziando una maggiore efficienza nella gestione dei carichi grafici. Il comparto OpenGL beneficia di affinamenti significativi, grazie al continuo sviluppo dei driver open source Intel. Le ottimizzazioni si riflettono in un comportamento più stabile e in un incremento delle prestazioni in scenari che richiedono un uso intensivo delle pipeline grafiche tradizionali. I miglioramenti non si limitano ai test sintetici, ma emergono anche in applicazioni reali.

Il salto più marcato si osserva nei test basati su API Vulkan. VKMark evidenzia una crescita particolarmente rilevante, con miglioramenti che superano la media generale. Le prestazioni Vulkan compute mostrano un'evoluzione netta su diversi tipi di dati, indicando una maturazione dell'intero ecosistema software che va oltre il semplice aggiornamento dei driver.

L'analisi dei risultati conferma che l'incremento del 17% è una media calcolata su un insieme eterogeneo di benchmark, che include test sintetici, carichi grafici complessi e workload paralleli. Questo dato sottolinea il ruolo determinante del software nel ciclo di vita delle piattaforme moderne, soprattutto in presenza di GPU integrate che dipendono fortemente dall'ottimizzazione dello stack grafico. Il nuovo kernel Linux 7.0 contribuisce al miglioramento grazie a una gestione più efficiente delle risorse e a un supporto più avanzato per le architetture grafiche Intel di ultima generazione. L'integrazione con Mesa 26.0.3 completa il quadro, offrendo un insieme di ottimizzazioni che agiscono sia sul fronte delle API grafiche sia sulla stabilità complessiva del sistema.

Nel complesso, l'aggiornamento conferma l'importanza del lavoro svolto dalla comunità open source e dai team di sviluppo Intel, che continuano a migliorare il supporto grafico su Linux. L'incremento medio del 17% rappresenta un risultato concreto che evidenzia il valore degli aggiornamenti software nel prolungare la competitività delle piattaforme esistenti.