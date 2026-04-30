Gemini ora genera file completi: PDF, Word, Excel e Workspace

Direttamente dalla chat.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-04-2026]

gemini documenti
Immagine: Google

Google ha introdotto nella sua IA Gemini una funzione che permette di generare file completi direttamente dalla chat, trasformando un semplice prompt in documenti pronti per il download o l'esportazione. L'aggiornamento è già disponibile a livello globale e consente di creare PDF, documenti Word, fogli Excel, file Google Workspace e altri formati senza passare da applicazioni esterne. La novità punta a ridurre i passaggi necessari per trasformare idee, bozze o contenuti generati dall'IA in file strutturati e immediatamente utilizzabili.

La funzione consente di produrre documenti complessi partendo da istruzioni testuali, come budget, report, bozze di progetto o presentazioni. Gemini elabora il contenuto richiesto e lo organizza nel formato selezionato, mantenendo la struttura tipica del file scelto. Per esempio, un foglio di calcolo può includere tabelle, formule e colonne preformattate, mentre un documento di testo può essere generato con paragrafi, titoli e sezioni coerenti. I formati supportati includono PDF, DOCX, XLSX, CSV, RTF, TXT, Markdown e i file Google Workspace (Docs, Sheets e Slides). Per la maggior parte dei formati è possibile scaricare il file direttamente sul dispositivo o esportarlo su Google Drive. L'operazione avviene all'interno della stessa interfaccia di Gemini, senza necessità di copiare o incollare contenuti.

L'aggiornamento si integra con le funzionalità già presenti nella Gemini App, che permette di passare da una fase di brainstorming a un documento finale in un unico flusso. L'utente può descrivere il tipo di file desiderato, specificare la struttura e aggiungere dettagli contestuali. Gemini genera quindi una versione preliminare che può essere ulteriormente raffinata tramite prompt successivi La funzione è pensata per semplificare attività come la creazione di bozze di lavoro, la preparazione di materiali per riunioni, la generazione di modelli ripetibili e la conversione di contenuti in formati standardizzati. L'integrazione con Drive consente inoltre di archiviare automaticamente i file generati e di condividerli con altri utenti.

La funzione si affianca alle novità introdotte nelle settimane precedenti, come l'integrazione con NotebookLM e l'espansione delle capacità di ricerca contestuale nei documenti. L'obiettivo è rendere Gemini uno strumento più completo per la gestione di progetti, documenti e attività quotidiane. La disponibilità globale della funzione indica che Google sta accelerando l'integrazione di strumenti di produttività avanzati all'interno della Gemini App, con l'obiettivo di ridurre la dipendenza da applicazioni esterne e centralizzare il flusso di lavoro.

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