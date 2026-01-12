Gmail entra nell'era Gemini: l'AI rivoluziona posta in arrivo, ricerca e scrittura

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 12-01-2026] Commenti

Google ha annunciato un aggiornamento importante per Gmail, che ne segna l'ingresso ufficiale nell'"era Gemini". L'obiettivo dichiarato è trasformare la casella di posta in un assistente personale capace di analizzare, riassumere e organizzare automaticamente le informazioni, rispondendo alla crescita costante del volume di email che oggi raggiunge livelli record. Secondo i dati di Google, Gmail è utilizzato da oltre 3 miliardi di persone nel mondo, un numero che rende ogni cambiamento particolarmente significativo.

La novità più rilevante è l'introduzione delle AI Overviews, una funzione che permette di ottenere riassunti sintetici delle conversazioni più lunghe. Quando un thread contiene decine di messaggi, Gmail genera automaticamente una panoramica dei punti principali, riducendo il tempo necessario per orientarsi tra le risposte. La stessa tecnologia consente di porre domande dirette alla propria inbox utilizzando il linguaggio naturale, come per esempio «Chi mi ha inviato il preventivo per la manutenzione?».

AI Overviews è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti e rappresenta uno dei primi esempi di applicazione estesa del modello Gemini 3 all'interno di Gmail. La funzione è progettata per analizzare rapidamente i contenuti e restituire risposte immediate, senza richiedere ricerche manuali o l'apertura dei singoli messaggi. Google ha inoltre annunciato l'arrivo della AI Inbox, una nuova vista sperimentale che riorganizza automaticamente la posta in arrivo in base alle priorità dell'utente. Il sistema identifica i messaggi più importanti, evidenzia le attività urgenti e propone un ordine di lettura più efficiente. La funzione è in fase di test e sarà distribuita inizialmente negli Stati Uniti, con un'espansione progressiva verso altre lingue e regioni.

Un'altra novità riguarda Help Me Write, lo strumento che assiste nella stesura delle email. Google ha confermato che la funzione diventa gratuita per tutti gli utenti; alcune opzioni avanzate, come la revisione approfondita dei testi, rimangono riservate agli abbonati ai piani Google AI Pro e Ultra. La funzione sarà attiva di default e gli utenti dovranno disattivarla manualmente se non desiderano utilizzarla.

Google ha spiegato che l'obiettivo è ridurre la necessità di diventare «esperti di ricerca», come accadeva finora quando l'utente doveva individuare manualmente parole chiave o filtri specifici. L'azienda sottolinea che la posta elettronica contiene una grande quantità di informazioni importanti, ma spesso difficili da recuperare rapidamente senza strumenti avanzati. Le nuove funzioni sono progettate per ridurre il tempo speso a scorrere la casella di posta e aumentare la produttività, soprattutto per chi riceve grandi volumi di email ogni giorno.

Google ha confermato che molte delle nuove funzioni saranno disponibili gratuitamente, mentre altre rimarranno legate ai piani a pagamento. La strategia riflette la volontà di rendere la IA più accessibile, pur mantenendo un'offerta avanzata per gli utenti professionali; le funzioni premium includono strumenti di correzione delle bozze e opzioni avanzate di gestione dei contenuti.