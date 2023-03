La IA entra in Gmail e nei Documenti di Google

Gli utenti di Google Workspace potranno usarla per ottenere vari suggerimenti, dalla scrittura delle email all'analisi dei dati dei fogli di calcolo.

Non poteva mancare Google alla grande "festa delle IA", che le vede spuntare come funghi all'interno di chatbot, motori di ricerca, e persino automobili.

Con un post sul blog ufficiale, il gigante ha annunciato l'integrazione di «funzionalità di Intelligenza Artificiale» in Google Workspace, la suite che comprende sia Gmail che le varie applicazioni di Google Documenti (elaboratore di testo, fogli di calcolo, presentazioni e via di seguito).

Compito della IA in questo ambiente è fornire suggerimenti agli utenti. Per esempio, qualora ci si dovesse trovare in difficoltà nella scrittura di un'email, basterebbe fornire l'argomento e l'assistente si occuperebbe di stendere il testo, che poi potrà essere modificato a piacimento.

Ancora, Google suggerisce di utilizzare la IA per organizzare la posta elettronica in base alla priorità dei messaggi, per revisionare un documento di testo a caccia di errori e refusi, per generare immagini e video adatti alla presentazione che si sta realizzando, per facilitare l'analisi dei dati in un foglio di calcolo, e propone anche di adoperarla per creare nuovi background in Meet o per «far le cose per bene» in Chat.

«La IA non è un sostituito per la creatività, l'inventività e l'intelligenza delle persone reali» si premura di precisare Google. «A volte la IA sbaglia qualcosa, a volte diverte con suggerimenti curiosi, e spesso richiede di essere guidata. Tenendo a mente tutto ciò, progettiamo i nostri prodotti secondo gli AI Principles di Google, che mantengono il controllo nelle mani dell'utente».

La disponibilità degli strumenti di IA, per ora considerati degli «esperimenti» sarà inizialmente limitata agli utenti statunitensi che usano i prodotti in lingua inglese; in base ai riscontri ottenuti, Google apporterà le modifiche necessarie prima di espandere il servizio al resto del mondo.

Qui sotto, l'esempio preparato da Google di utilizzo della IA nella stesura di un documento di testo (clicca per visualizzare l'animazione).