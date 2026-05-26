Tutti programmatori con Google AI Studio

Le app Android ora si creano direttamente dal browser con un prompt.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-05-2026]

Google AI Studio
Immagine: Google

All'evento I/O 2026 Google ha presentato una nuova piattaforma che vuole trasformare tutti in programmatori, anche se non si conoscono le basi della programmazione o i linguaggi: AI Studio consente di generare applicazioni Android native direttamente dal browser, riducendo a pochi minuti una fase che tradizionalmente richiedeva installazioni locali, configurazioni complesse e familiarità con strumenti come Android Studio, SDK, Gradle ed emulatori. La funzione è integrata in Google AI Studio e permette di creare progetti completi partendo da semplici prompt in linguaggio naturale.

La novità non riguarda soltanto la scrittura assistita del codice: Google ha scelto di automatizzare l'intera fase preparatoria, costruendo automaticamente la struttura del progetto, le schermate basate su Jetpack Compose e la logica iniziale. L'obiettivo dichiarato è ampliare l'accesso allo sviluppo Android anche a utenti privi di competenze tecniche, trasformando un processo tradizionalmente legato a un IDE in un flusso guidato da prompt e iterazioni rapide. Il sistema genera infatti codice Kotlin reale, organizzato secondo le convenzioni moderne del framework Compose. Non si tratta di web app impacchettate o soluzioni ibride: le applicazioni prodotte sono native e possono utilizzare componenti hardware come GPS, Bluetooth e NFC. Google sottolinea che questo approccio consente di ottenere prototipi funzionanti senza rinunciare alle caratteristiche tipiche delle app Android, come il supporto offline e l'integrazione con i servizi in background.

Una delle innovazioni più rilevanti è l'emulatore Android integrato nel browser. L'utente può visualizzare e testare l'app in tempo reale senza scaricare immagini virtuali o configurare emulatori locali. Per chi ha lavorato con emulatori Android lenti o incompatibili, la possibilità di eseguire tutto nel cloud rappresenta un cambiamento significativo. Il sistema include anche il supporto diretto ad ADB. Collegando il telefono via USB, l'app generata può essere installata immediatamente sul dispositivo fisico. Ciò permette di verificare il comportamento reale dell'app senza passare da configurazioni aggiuntive o strumenti esterni. L'integrazione con Google Play Console consente inoltre di creare automaticamente la scheda dell'app e caricare una build per i test interni.

Google ha spiegato che la piattaforma è pensata soprattutto per casi d'uso semplici, come le utilità personali. Le applicazioni più complesse richiedono ancora un ambiente di sviluppo completo. Per questo motivo è previsto un flusso ibrido: AI Studio genera il progetto iniziale e Android Studio diventa l'ambiente per l'evoluzione avanzata. Il progetto può essere esportato come archivio ZIP o inviato direttamente su GitHub. Automatizzare la fase iniziale permette di concentrare l'attenzione sull'idea e non sulla configurazione dell'ambiente.

Leggi anche:
Google ridisegna la ricerca dopo 25 anni, ora è guidata dall'IA
Copilot si attribuisce la paternità del codice
Codex introduce i pet: i compagni animati in stile Clippy mostrano che cosa fa l...
IA troppo costosa: le aziende spendono più per i token che per i dipendenti

Google ha confermato che arriverà il supporto a Firebase, inclusi Firestore, Firebase Auth e App Check. L'integrazione di un backend strutturato è considerata un passaggio cruciale, perché molte app richiedono autenticazione, sincronizzazione cloud e database in tempo reale. Tuttavia, automatizzare anche questi aspetti introduce rischi significativi se l'utente non comprende le implicazioni di sicurezza. Errori nelle policy di accesso o configurazioni permissive hanno causato in passato fuoriuscite di dati in molte app mobili.

Il contesto competitivo è in rapida evoluzione. Strumenti come Cursor, Replit, Claude Code e Lovable stanno già trasformando il modo in cui si costruiscono prototipi software. Google aveva integrato Gemini in Android Studio, ma con AI Studio ha scelto una strada diversa: portare tutto sul web e automatizzare l'intero ciclo iniziale. Resta comunque evidente che creare software utile non significa soltanto generare codice funzionante. Le applicazioni reali devono affrontare problemi di sicurezza, privacy, manutenzione, performance e compatibilità con versioni API differenti. Per questo motivo Android Studio rimane la piattaforma centrale per lo sviluppo professionale, mentre AI Studio si posiziona come strumento per prototipi rapidi e sperimentazione.

Leggi anche:
Aluminum OS trapela online: ecco la prima vera versione desktop di Android
Android si fonde con Chrome OS e diventa Aluminium OS. Obiettivo: conquistare il...
Google lancia l'app "unificata" per la ricerca in Windows: documenti locali,...
Google introduce l'obbligo di verifica per gli sviluppatori. E' la fine ...

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Le app per Android ritornano in Windows 11

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Ogni quanto tempo il tuo Pc è affetto da malware?
Una o due volte l'anno.
Tre o più volte l'anno.
E' successo una volta e mai più.
Mai.

Mostra i risultati (2915 voti)
Maggio 2026
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
n. 4113 del 21-05-2026
Copilot invade Excel
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
n. 4111 del 15-05-2026
Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte
n. 4110 del 14-05-2026
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
n. 4109 del 12-05-2026
Windows 11 accelera davvero
n. 4108 del 08-05-2026
Password in chiaro nella memoria di Edge
n. 4107 del 07-05-2026
Google Chrome scarica un modello AI da 4 GB senza avvisare gli utenti
n. 4106 del 05-05-2026
Windows 11, il CEO Nadella ammette gli errori
n. 4105 del 01-05-2026
Disastro PocketOS: l'agente IA cancella database e backup in pochi secondi senza supervisione
Aprile 2026
n. 4104 del 29-04-2026
Telemarketing, arrivano i numeri brevi: identificheranno i servizi legittimi
n. 4103 del 27-04-2026
Windows 11 cambia rotta: Microsoft ricostruisce il sistema attorno alle richieste degli utenti
n. 4102 del 23-04-2026
Firefox 150, scovate 271 vulnerabilità con l'IA
n. 4101 del 22-04-2026
IPv6 supera IPv4 per un giorno
n. 4100 del 20-04-2026
Verifica dell'età, l'app UE si buca in meno di due minuti
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 26 maggio
2025
Pannelli solari, aggiornamenti software e armi cibernetiche
2024
App x86 sui Copilot+ PC con cuore ARM? Ci pensa Prism
2023
Stack Overflow è la prima vittima della IA
2022
DuckDuckGo consente a Microsoft di tracciare gli utenti
2021
Google Foto, i backup infiniti stanno per terminare
2020
Immuni, rilasciati i sorgenti
2019
Il laptop più pericoloso del mondo va all'asta online
2018
Apple sapeva che gli iPhone 6 tenuti in tasca si sarebbero piegati
2017
Usare il Wi-Fi per vedere attraverso i muri
2016
L'aereoplano personale con decollo e atterraggio verticale
2015
La Tv da attaccare come un magnete al frigo
2014
Il triciclo col WC incorporato
2013
Il trapano da dentista che suona gli MP3
2012
L'allarme di Google per il malware DNSChanger
2011
Galaxy S II e Galaxy Tab 10.1 arrivano in Italia
2010
In prova: Nokia N900 (3)
2009
Wikipedia adotta le Creative Commons
2008
Wireless veloce con lo standard "n"
2007
Le vendite online in Italia non decollano
2006
L'hacker salverà l'economia? (parte seconda)
2005
La famiglia italiana non è ancora digitale
2004
Serve una Commissione per la Rete?
2003
Richard Stallman al Politecnico di Torino
2001
Acquisire i superpoteri della Rete con Wget
Olimpo Informatico


 
web metrics