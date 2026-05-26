Tutti programmatori con Google AI Studio

Le app Android ora si creano direttamente dal browser con un prompt.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-05-2026] Commenti

Immagine: Google

All'evento I/O 2026 Google ha presentato una nuova piattaforma che vuole trasformare tutti in programmatori, anche se non si conoscono le basi della programmazione o i linguaggi: AI Studio consente di generare applicazioni Android native direttamente dal browser, riducendo a pochi minuti una fase che tradizionalmente richiedeva installazioni locali, configurazioni complesse e familiarità con strumenti come Android Studio, SDK, Gradle ed emulatori. La funzione è integrata in Google AI Studio e permette di creare progetti completi partendo da semplici prompt in linguaggio naturale.

La novità non riguarda soltanto la scrittura assistita del codice: Google ha scelto di automatizzare l'intera fase preparatoria, costruendo automaticamente la struttura del progetto, le schermate basate su Jetpack Compose e la logica iniziale. L'obiettivo dichiarato è ampliare l'accesso allo sviluppo Android anche a utenti privi di competenze tecniche, trasformando un processo tradizionalmente legato a un IDE in un flusso guidato da prompt e iterazioni rapide. Il sistema genera infatti codice Kotlin reale, organizzato secondo le convenzioni moderne del framework Compose. Non si tratta di web app impacchettate o soluzioni ibride: le applicazioni prodotte sono native e possono utilizzare componenti hardware come GPS, Bluetooth e NFC. Google sottolinea che questo approccio consente di ottenere prototipi funzionanti senza rinunciare alle caratteristiche tipiche delle app Android, come il supporto offline e l'integrazione con i servizi in background.

Una delle innovazioni più rilevanti è l'emulatore Android integrato nel browser. L'utente può visualizzare e testare l'app in tempo reale senza scaricare immagini virtuali o configurare emulatori locali. Per chi ha lavorato con emulatori Android lenti o incompatibili, la possibilità di eseguire tutto nel cloud rappresenta un cambiamento significativo. Il sistema include anche il supporto diretto ad ADB. Collegando il telefono via USB, l'app generata può essere installata immediatamente sul dispositivo fisico. Ciò permette di verificare il comportamento reale dell'app senza passare da configurazioni aggiuntive o strumenti esterni. L'integrazione con Google Play Console consente inoltre di creare automaticamente la scheda dell'app e caricare una build per i test interni.

Google ha spiegato che la piattaforma è pensata soprattutto per casi d'uso semplici, come le utilità personali. Le applicazioni più complesse richiedono ancora un ambiente di sviluppo completo. Per questo motivo è previsto un flusso ibrido: AI Studio genera il progetto iniziale e Android Studio diventa l'ambiente per l'evoluzione avanzata. Il progetto può essere esportato come archivio ZIP o inviato direttamente su GitHub. Automatizzare la fase iniziale permette di concentrare l'attenzione sull'idea e non sulla configurazione dell'ambiente.

Google ha confermato che arriverà il supporto a Firebase, inclusi Firestore, Firebase Auth e App Check. L'integrazione di un backend strutturato è considerata un passaggio cruciale, perché molte app richiedono autenticazione, sincronizzazione cloud e database in tempo reale. Tuttavia, automatizzare anche questi aspetti introduce rischi significativi se l'utente non comprende le implicazioni di sicurezza. Errori nelle policy di accesso o configurazioni permissive hanno causato in passato fuoriuscite di dati in molte app mobili.

Il contesto competitivo è in rapida evoluzione. Strumenti come Cursor, Replit, Claude Code e Lovable stanno già trasformando il modo in cui si costruiscono prototipi software. Google aveva integrato Gemini in Android Studio, ma con AI Studio ha scelto una strada diversa: portare tutto sul web e automatizzare l'intero ciclo iniziale. Resta comunque evidente che creare software utile non significa soltanto generare codice funzionante. Le applicazioni reali devono affrontare problemi di sicurezza, privacy, manutenzione, performance e compatibilità con versioni API differenti. Per questo motivo Android Studio rimane la piattaforma centrale per lo sviluppo professionale, mentre AI Studio si posiziona come strumento per prototipi rapidi e sperimentazione.