Le app per Android ritornano in Windows 11

L'accordo tra Microsoft e Tencent riporta in Windows 1.500 app Android.

31-05-2024

L'eliminazione del Windows Subsystem for Android da Windows 11 deve essere stato un duro colpo per Microsoft se, a distanza di appena un paio di mesi, in maniera limitata le app per Android tornano su Windows.

Un accordo tra Microsoft e Tencent consente l'esecuzione di una selezione di esse - circa 1.500, giochi compresi - sul sistema di Microsoft.

L'iniziativa, almeno per il momento, è limitata la mercato cinese. Le app interessate saranno disponibili attraverso il Microsoft Store e avranno la loro icona come qualsiasi altra applicazione desktop. Saranno però app Android in tutto e per tutto.

Non è chiaro se questa sia una sorta di prova generale in vista di un ritorno generalizzato delle app Android su Windows, ma il fatto che anche Intel (la quale fornisce la tecnologia di virtualizzazione necessaria per eseguire le app ARM su architettura x86, chiamata Celadon) abbia dato la propria benedizione all'accordo tra Microsoft e Tencent lascia pensare che l'interesse vada oltre il pur vasto mercato cinese.

Celadon, la tecnologia sviluppata da Intel, dovrebbe consentire alle app Android di sfruttare appieno le GPU desktop, che potranno godere di framerate migliori e accesso alle funzionalità di Intelligenza Artificiale.