HP e Dell, un aggiornamento manda in crash laptop e PC

Windows Update per una volta non ha colpe.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-06-2026]

dell hp schermo blu
Foto di Nicolás Flor.

Un aggiornamento distribuito da HP e Dell per i propri strumenti di diagnostica sta causando crash di sistema e schermate blu su numerosi laptop e PC, con riavvii improvvisi e instabilità che si manifestano subito dopo l'installazione delle versioni più recenti dei componenti software coinvolti. Il problema è stato confermato ufficialmente con la pubblicazione di documentazione ufficiale da parte sia di HP che di Dell, con istruzioni per la risoluzione. L'origine del malfunzionamento è legata a un componente di sistema utilizzato per la protezione e il ripristino automatico, distribuito tramite aggiornamenti recenti. Nel caso dei dispositivi HP, l'errore si manifesta dopo l'installazione di un aggiornamento del servizio HP Smart Health, mentre sui sistemi Dell e Alienware il problema è associato alla versione 5.5.16.0 di SupportAssist Remediation. Gli utenti colpiti segnalano schermate blu con codici d'errore variabili, tra cui UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP e SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED. In molti casi il sistema si riavvia automaticamente senza consentire il completamento delle operazioni in corso. Le segnalazioni indicano che il problema può presentarsi anche più volte nel corso della stessa sessione. HP ha pubblicato una nota tecnica in cui conferma che l'aggiornamento può causare crash su alcuni modelli di laptop e desktop: il problema è legato a un conflitto tra il servizio di monitoraggio hardware e componenti del sistema operativo. La documentazione indica che la rimozione dell'aggiornamento o il ripristino del servizio alla versione precedente risolve il problema.

Dell ha identificato un comportamento analogo nei propri sistemi. La versione 5.5.16.0 di SupportAssist Remediation può provocare schermate blu e riavvii immediati dopo l'avvio del sistema. Nella nota ufficiale si legge: «Consigliamo agli utenti di rimuovere la versione 5.5.16.0 fino al rilascio della correzione definitiva». Il problema riguarda sia laptop consumer sia modelli professionali, inclusi alcuni sistemi Alienware. Le segnalazioni indicano che l'errore può verificarsi anche su dispositivi appena configurati, poiché l'aggiornamento viene installato automaticamente tramite i servizi di manutenzione integrati. In alcuni casi, l'utente non ha la possibilità di intervenire prima che il sistema vada in crash.

Dell e HP hanno confermato che il malfunzionamento non è legato a un aggiornamento di Windows, ma esclusivamente ai propri componenti software. HP ha indicato che la correzione definitiva sarà distribuita tramite HP Support Assistant e tramite Windows Update per i sistemi che utilizzano il canale OEM. Dell ha annunciato che una nuova versione di SupportAssist Remediation è in fase di validazione e sarà resa disponibile non appena completati i test di compatibilità. Entrambe hanno inoltre raccomandato agli utenti di evitare l'installazione manuale di versioni non ufficiali dei componenti coinvolti e di attenersi esclusivamente ai pacchetti distribuiti tramite i canali ufficiali. Il problema non comporta rischi per l'integrità dei dati, ma può impedire l'uso del sistema fino alla rimozione del componente difettoso.

Consigliamo la lettura di:
Windows 11 in tilt dopo l'aggiornamento di aprile
La truffa del falso BSOD che convince gli utenti a installare un malware
Da Microsoft una guida ufficiale per risolvere le schermate blu
HP e l'aggiornamento che rende inutilizzabili le stampanti

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Dell, l'aggiornamento del BIOS impedisce l'avvio del PC

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Vuoi scaricare la canzone 'Yesterday' dei Beatles; esistono varie opzioni su Internet. Quale file scarichi tra i seguenti?
Yesterday-Beatles-Song.scr
Beatles_All_songs.zip
Beatles_Yesterday.mp3.exe
Betles-Yesturday.wma

Mostra i risultati (1678 voti)
Giugno 2026
n. 4121 del 09-06-2026
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
n. 4119 del 05-06-2026
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
n. 4118 del 03-06-2026
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
n. 4115 del 27-05-2026
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
n. 4113 del 21-05-2026
Copilot invade Excel
n. 4112 del 19-05-2026
49.000 persone senza elettricità: il fornitore preferisce alimentare i datacenter della IA
n. 4111 del 15-05-2026
Gmail, lo spazio gratuito si riduce a 5 Gbyte
n. 4110 del 14-05-2026
Crisi della RAM, in vendita DDR 5 false con i chip in fibra di vetro
n. 4109 del 12-05-2026
Windows 11 accelera davvero
n. 4108 del 08-05-2026
Password in chiaro nella memoria di Edge
n. 4107 del 07-05-2026
Google Chrome scarica un modello AI da 4 GB senza avvisare gli utenti
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 9 giugno
2026
Vendere Eliza come ricetta per il successo
2025
Il DNS europeo che promette di tutelare i dati personali
2024
Nicchie e autenticità
2023
Huawei, la Commissione Europea medita il ban in tutta la UE
2022
Microsoft obbligherà i produttori di PC a usare solo SSD
2021
Gli hard disk al grafene sono 10 volte più capienti
2020
Immuni e la privacy sottosopra
2019
Google cambia la ricerca: i siti non appariranno più di due volte
2018
Microsoft affonda i datacenter per tenerli freschi
2017
Kaspersky: Windows 10 boicotta il nostro antivirus
2016
Da Samsung lo smartphone che si srotola e diventa un tablet
2015
Porn Time è il Popcorn Time a luci rosse
2014
Un trucco per avere ancora gli aggiornamenti di Windows XP
2012
Il museo dei rumori in estinzione
2011
Google Maps aggiorna i mezzi pubblici in tempo reale
2010
La nuova Adsl senza telefono di Vodafone
2009
Telecamere nei bagni dell'aeroporto?
2008
Promusicae cita in giudizio un programmatore per 13 milioni
2007
Disabili due volte
2006
Il romanzo tragicomico di una telefonista
2005
Arriva l'abbonamento "Elite" per l'Umts
2004
A Legoland col wireless
2003
Il Pc vede i videofonini
2002
Explorer, nuova falla
2001
Corso di Visual C++ (prima lezione)
Olimpo Informatico


 
web metrics