HP e Dell, un aggiornamento manda in crash laptop e PC

Dell ha identificato un comportamento analogo nei propri sistemi. La versione 5.5.16.0 di SupportAssist Remediation può provocare schermate blu e riavvii immediati dopo l'avvio del sistema. Nella nota ufficiale si legge: «Consigliamo agli utenti di rimuovere la versione 5.5.16.0 fino al rilascio della correzione definitiva». Il problema riguarda sia laptop consumer sia modelli professionali, inclusi alcuni sistemi Alienware. Le segnalazioni indicano che l'errore può verificarsi anche su dispositivi appena configurati, poiché l'aggiornamento viene installato automaticamente tramite i servizi di manutenzione integrati. In alcuni casi, l'utente non ha la possibilità di intervenire prima che il sistema vada in crash.

Dell e HP hanno confermato che il malfunzionamento non è legato a un aggiornamento di Windows, ma esclusivamente ai propri componenti software. HP ha indicato che la correzione definitiva sarà distribuita tramite HP Support Assistant e tramite Windows Update per i sistemi che utilizzano il canale OEM. Dell ha annunciato che una nuova versione di SupportAssist Remediation è in fase di validazione e sarà resa disponibile non appena completati i test di compatibilità. Entrambe hanno inoltre raccomandato agli utenti di evitare l'installazione manuale di versioni non ufficiali dei componenti coinvolti e di attenersi esclusivamente ai pacchetti distribuiti tramite i canali ufficiali. Il problema non comporta rischi per l'integrità dei dati, ma può impedire l'uso del sistema fino alla rimozione del componente difettoso.