Dell, l'aggiornamento del BIOS impedisce l'avvio del PC

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-12-2021] Commenti

Il BIOS del computer - laptop o desktop che sia - è una di quelle componenti per cui vale sicuramente il detto «Non si aggiusta ciò che funziona»: se non ci sono motivi più che validi (un malfunzionamento, un serio problema di sicurezza) per aggiornarlo, è meglio lasciarlo in pace.

Il pericolo che l'update non vada a buon fine per i più diversi motivi è abbastanza remoto ma mai del tutto scongiurabile e, nei casi estremi, un aggiornamento errato può trasformare un buon computer in un costoso fermaporta.

Della delicatezza dell'operazione si stanno in questi giorni rendendo conto gli utenti di diversi prodotti Dell, almeno stando alle segnalazioni che, sempre più numerosi, appaiono su Reddit o sui forum ufficiali di Dell: le ultime versioni dei BIOS - la 1.14.3 per i portatili Latitude, la 2.8.0 per gli Inspiron, e la 1.0.18 per i desktop Aurora R8 - causano problemi all'avvio della macchina.

I sistemi, dopo l'aggiornamento, spesso si accendono ma tutti i LED restano spenti, e così anche lo schermo; quelli che riescono a effettuare il boot del sistema operativo invece presentano subito una schermata blu e si spengono immediatamente.

Al momento in cui scriviamo da Dell non sono ancora uscite informazioni ufficiali, ma è chiaro che il problema sarà risolto - per quanti vorranno effettuare l'aggiornamento del BIOS in futuro - con una nuova release dei firmware problematici.

Chi invece già si trova con un computer compromesso può tentare, se riesce almeno a raggiungere il boot, a fare un downgrade del BIOS alla versione precedente tramite SupportAssist OS Recovery: alcuni utenti su Reddit hanno testimoniato che l'operazione pare andare a buon fine.

Le testimonianze degli utenti che sono riusciti nel downgrade raccontano anche che resta consigliabile, prima di accendere nuovamente i computer, procedere anche a scollegare caricabatteria e la batteria, tenere premuto il pulsante di accensione per 15 secondi e solo a quel punto reinserire batteria e caricatore. In caso contrario potrebbero ancora presentarsi problemi all'avvio del sistema operativo.

Sul proprio sito, Dell offre inoltre informazioni su come effettuare il downgrade del BIOS e, tempo fa, ha anche pubblicato su YouTube dei video (in inglese) che aiutano nell'identificare i problemi di boot. Li riportiamo in fondo all'articolo.

Se tutto ciò non dovesse risultare utile e il computer si rifiutasse di avviarsi, l'unica soluzione resta rivolgersi all'assistenza Dell.