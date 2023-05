HP e l'aggiornamento che rende inutilizzabili le stampanti

Un bug nel nuovo firmware blocca completamente diversi modelli.

C'è agitazione in casa HP, e bisogna dire che è pienamente giustificata: gli sviluppatori dei firmware delle stampanti sono alacremente al lavoro per sistemare un problema che loro stessi hanno causato all'inizio di questo mese.

Chi, nei primi giorni di maggio, ha accettato di eseguire l'aggiornamento automatico del firmware della propria stampante HP ha rischiato infatti di trovarsi in una pessima situazione: alcuni modelli, infatti, dopo l'aggiornamento hanno iniziato a mostrare sul touchscreen una desolante schermata blu decorata con il codice d'errore 83C0000B, chiaramente senza più funzionare.

Le stampanti colpite dal problema sono quelle della serie HP OfficeJet 902x; secondo HP, si tratta di «un numero limitato di prodotti» ma le segnalazioni che giungono attraverso i vari canali (da Reddit ai diversi forum) mostrano l'irritazione di un numero di utenti certamente non piccolo.

Il Servizio Clienti di HP non sembra essere a conoscenza di un modo di risolvere il problema e ottenere di nuovo una stampante funzionante senza dover per forza inviare l'apparecchio all'assistenza.

La situazione è seria anche perché il bug, trovandosi in un aggiornamento del firmware, colpisce tutte le stampanti collegate a Internet e impostate per scaricare automaticamente gli update: è questo che spinge qualche utente a protestare dicendo «HP ci ha guastato le stampanti da remoto!».

Sebbene una comunicazione ufficiale non sia ancora uscita dagli uffici di HP, secondo le indiscrezioni pare che un firmware corretto sia in lavorazione e che, nell'attesa, l'azienda abbia sospeso la distribuzione degli aggiornamenti.

Ciò non sarà di alcun aiuto a quanti hanno già sulla scrivania una stampante inutilizzabile, ai quali pare proprio che non resti altro da fare se non spedire il dispositivo all'assistenza; per tutti gli altri utenti di HP, invece, la situazione può essere un utile promemoria per ricordarsi di disattivare gli aggiornamenti automatici, considerati i danni che essi possono causare.