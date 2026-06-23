Ubisoft in lutto: il cofondatore Claude Guillemot perde la vita in un incidente aereo



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-06-2026]

morto cofondatore ubisoft
Foto di Onur Binay.

Claude Guillemot, cofondatore di Ubisoft, è morto in un incidente aereo avvenuto nel tardo pomeriggio del 19 giugno nei pressi dell'aeroporto di La Baule-Escoublac, nella Francia occidentale. Il velivolo su cui viaggiava, un Cessna 421 di proprietà dello stesso imprenditore, si è schiantato durante le manovre di avvicinamento, causando la morte delle due persone a bordo. Le autorità francesi hanno confermato l'avvio di un'indagine per chiarare le cause dell'impatto. Secondo le prime ricostruzioni, l'aereo ha perso quota improvvisamente negli ultimi secondi di volo. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto il velivolo «virare bruscamente e precipitare», come dichiarato dal sindaco di La Baule, Franck Louvrier. L'impatto è avvenuto in un campo adiacente alla pista, e l'aereo ha preso fuoco subito dopo lo schianto, rendendo più complesse le operazioni di soccorso e identificazione.

A bordo si trovavano Claude Guillemot e un istruttore di volo, entrambi deceduti sul colpo. Le autorità dell'aviazione civile francese hanno aperto un'inchiesta formale per verificare eventuali guasti meccanici o condizioni atmosferiche avverse. Sessanta vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme propagate alla vegetazione circostante. Claude Guillemot aveva 69 anni ed era uno dei cinque fratelli che nel 1986 fondarono Ubisoft, trasformando l'azienda familiare da attività agricola a realtà tecnologica. Prima dell'ingresso nel settore videoludico, si occupava di contabilità nell'impresa dei genitori. La svolta arrivò con l'importazione di software e hardware dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, attività che portò alla creazione della società Ubi Soft, poi divenuta Ubisoft.

Nel corso degli anni, la compagnia ha sviluppato saghe di grande successo come Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia e i titoli ispirati all'universo di Tom Clancy. Claude ricopriva inoltre il ruolo di presidente della Guillemot Corporation, azienda specializzata in accessori per il gaming e proprietaria dei marchi Hercules e Thrustmaster. La famiglia mantiene ancora oggi una quota significativa del gruppo Ubisoft attraverso questa holding. Oltre al contributo imprenditoriale, Claude Guillemot era noto per la sua passione per l'aviazione, interesse che lo aveva portato a partecipare a manifestazioni aeree e a pilotare regolarmente il proprio velivolo. Al momento dell'incidente, secondo le ricostruzioni, si stava dirigendo verso un raduno di appassionati. Le dinamiche precise restano oggetto di indagine.

Ti raccomandiamo anche:
Obsolescenza programmata dei videogiochi: Stop Killing Games supera il milione d...
Sony difende le console contro il cloud gaming; e inizia a parlare della PlaySta...
Ubisoft: comprare un videogioco non significa possederlo davvero
E3 di Los Angeles cancellato per sempre

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Ubisoft: pirati il 95% dei giocatori
Ubisoft lancia un gioco osé per Wii

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Hai mai sperimentato una sorta di "cyber nausea" utilizzando dispositivi di realtà virtuale?
Sì, sempre
Sì, qualche volta
No, mai
Non ho mai usato dispositivi di realtà virtuale

Mostra i risultati (350 voti)
Giugno 2026
n. 4128 del 24-06-2026
L'avanzata delle dark factory: 1300 lavoratori sostituiti da 50 robot
n. 4127 del 22-06-2026
Il telefono minimalista di Commodore che sfida gli smartphone tradizionali
n. 4126 del 19-06-2026
Recesso online, dal 19 giugno arriva il pulsante obbligatorio su tutti gli e-commerce
n. 4125 del 18-06-2026
Il simulatore di volo di Google Earth
n. 4124 del 15-06-2026
Windows Ready Print rivoluziona la stampa: addio ai driver proprietari
n. 4123 del 11-06-2026
Debutta Euro-Office tra le proteste di LibreOffice
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
n. 4121 del 09-06-2026
ChatGPT, arriva Lockdown Mode
n. 4120 del 08-06-2026
Iliad lancia il suo FWA: modem 5G, attivazione rapida e velocità fino a 300 Mbps
n. 4119 del 05-06-2026
Microsoft: sistema operativo e app sono al capolinea. È l'ora degli agenti IA
n. 4118 del 03-06-2026
Quousque tandem abutere, Ursula, patientia nostra?
n. 4117 del 01-06-2026
Grave falla in 7-Zip
Maggio 2026
n. 4116 del 29-05-2026
Denunce ai Carabinieri sull'app IO
n. 4115 del 27-05-2026
Apre Virtual OS Museum: 75 anni di sistemi operativi
n. 4114 del 25-05-2026
Crisi delle memorie, la luce in fondo al tunnel
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 24 giugno
2026
Valve svela Steam Machine
2025
Milano, nuove regole per l'Area C: dal 2026 ticket obbligatorio anche sabato...
2024
Trappola professionale
2022
Campana a morto per Windows 8.1
2021
Un blackout informatico molto, molto canadese
2020
Windows 10, l'ultimo aggiornamento riavvia i Pc a forza
2019
Fusione TIM e Open Fiber, un'operazione senza alternative
2018
Il cantante che vuol creare un vero Wakanda con le criptovalute
2017
Stephen Hawking: per sopravvivere dobbiamo abbandonare la Terra
2016
Arriva il nuovo Kindle, più sottile e capiente
2015
Su Google Play Music la musica adesso è gratis
2014
Heartbleed è ancora là fuori. Come difendersi
2013
Le foto della super luna
2012
Occhiali a realtà aumentata per ipovedenti
2011
Le password delle Poste Italiane
2010
Il meglio del forum Dal processore al case
2009
Tarek Ben Ammar, il 191 è suo?
2008
Acer Aspire One
2006
Troppo poco trasparenti i gestori mobili
2005
Le Nazioni Unite e il digital divide
2003
I diritti dei clienti Adsl
2002
Un regolamento per la telefonia
2001
Open source: o con noi, o contro di noi
Olimpo Informatico


 
web metrics