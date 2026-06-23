Ubisoft in lutto: il cofondatore Claude Guillemot perde la vita in un incidente aereo

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-06-2026] Commenti

Claude Guillemot, cofondatore di Ubisoft, è morto in un incidente aereo avvenuto nel tardo pomeriggio del 19 giugno nei pressi dell'aeroporto di La Baule-Escoublac, nella Francia occidentale. Il velivolo su cui viaggiava, un Cessna 421 di proprietà dello stesso imprenditore, si è schiantato durante le manovre di avvicinamento, causando la morte delle due persone a bordo. Le autorità francesi hanno confermato l'avvio di un'indagine per chiarare le cause dell'impatto. Secondo le prime ricostruzioni, l'aereo ha perso quota improvvisamente negli ultimi secondi di volo. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto il velivolo «virare bruscamente e precipitare», come dichiarato dal sindaco di La Baule, Franck Louvrier. L'impatto è avvenuto in un campo adiacente alla pista, e l'aereo ha preso fuoco subito dopo lo schianto, rendendo più complesse le operazioni di soccorso e identificazione.

A bordo si trovavano Claude Guillemot e un istruttore di volo, entrambi deceduti sul colpo. Le autorità dell'aviazione civile francese hanno aperto un'inchiesta formale per verificare eventuali guasti meccanici o condizioni atmosferiche avverse. Sessanta vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme propagate alla vegetazione circostante. Claude Guillemot aveva 69 anni ed era uno dei cinque fratelli che nel 1986 fondarono Ubisoft, trasformando l'azienda familiare da attività agricola a realtà tecnologica. Prima dell'ingresso nel settore videoludico, si occupava di contabilità nell'impresa dei genitori. La svolta arrivò con l'importazione di software e hardware dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, attività che portò alla creazione della società Ubi Soft, poi divenuta Ubisoft.

Nel corso degli anni, la compagnia ha sviluppato saghe di grande successo come Assassin's Creed, Far Cry, Prince of Persia e i titoli ispirati all'universo di Tom Clancy. Claude ricopriva inoltre il ruolo di presidente della Guillemot Corporation, azienda specializzata in accessori per il gaming e proprietaria dei marchi Hercules e Thrustmaster. La famiglia mantiene ancora oggi una quota significativa del gruppo Ubisoft attraverso questa holding. Oltre al contributo imprenditoriale, Claude Guillemot era noto per la sua passione per l'aviazione, interesse che lo aveva portato a partecipare a manifestazioni aeree e a pilotare regolarmente il proprio velivolo. Al momento dell'incidente, secondo le ricostruzioni, si stava dirigendo verso un raduno di appassionati. Le dinamiche precise restano oggetto di indagine.