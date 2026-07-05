Gemini si integra in Google Play

La IA aiuta a scoprire e installare le app.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-07-2026] Commenti

Google ha attivato l'integrazione diretta tra Gemini e Google Play, permettendo agli utenti di cercare, trovare e installare app Android dando comani all'assistente IA. Gemini può infatti ora analizzare richieste come «installa un'app per modificare foto» o «trova un'app per monitorare le spese» e restituire risultati provenienti direttamente da Google Play. L'assistente genera un link di installazione - il Play Link - che apre la pagina dell'app nello store e consente di completare l'installazione con un singolo passaggio.

Google ha spiegato che l'integrazione è stata sviluppata per migliorare la scoperta delle app e per rendere più semplice l'installazione su dispositivi Android: «Gemini può ora aiutarti a trovare e installare app direttamente da Google Play» sostiene Google, sottolineando che la funzione è pensata per semplificare l'esperienza d'uso e ridurre i passaggi manuali. L'integrazione supporta anche richieste più complesse, come la ricerca di app con caratteristiche specifiche o compatibili con determinati dispositivi. Gemini può filtrare le applicazioni in base a categorie, valutazioni, funzionalità e requisiti tecnici, restituendo risultati coerenti con le linee guida del Play Store.

La funzione è disponibile sia nella versione mobile di Gemini sia nella versione web. Su Android, l'assistente può avviare direttamente l'installazione tramite Play Link, mentre su desktop il link apre la pagina dell'app con la possibilità di inviare l'installazione al dispositivo associato all'account Google. La società ha indicato che la distribuzione è graduale e che alcuni utenti potrebbero non vedere ancora l'opzione. È inoltre importante precisare che Gemini non installa app autonomamente: l'utente deve confermare l'installazione tramite Google Play. L'assistente si limita a fornire il collegamento ufficiale e a guidare l'utente nella scelta dell'app più adatta. Questo approccio è stato adottato per garantire sicurezza e conformità alle politiche del Play Store.

Questa novità fa parte del progetto che mira a rendere Gemini un punto di accesso centrale ai servizi Google. L'assistente è già in grado di gestire email, documenti, ricerche e attività quotidiane, e l'aggiunta del supporto alle app Android amplia ulteriormente il suo ruolo nell'ecosistema Google. Lintegrazione sarà poi estesa nei prossimi mesi con nuove funzionalità, tra cui suggerimenti personalizzati basati sull'uso del dispositivo e sulla cronologia delle app installate.