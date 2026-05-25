Google svela Gemini Omni e Ask YouTube

L'IA ridisegna la scoperta e la creazione dei contenuti



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-05-2026]

ask youtube gemini omni
Immagine: Google

YouTube ha introdotto due nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, Ask YouTube e Gemini Omni, progettate per modificare in modo significativo sia la ricerca dei contenuti sia la produzione di video brevi. Le funzioni sono state presentate durante l'evento Google I/O 2026 e sono già in fase di distribuzione per una parte degli utenti, con un'estensione progressiva prevista nei prossimi mesi. Ask YouTube introduce un modello di ricerca conversazionale capace di interpretare domande complesse e restituire risposte strutturate basate su video lunghi e Shorts, mentre Gemini Omni abilita un sistema di remix avanzato per i contenuti brevi, automatizzando modifiche video e audio tramite prompt testuali e immagini personali.

Ask YouTube è attualmente disponibile per gli abbonati Premium maggiorenni negli Stati Uniti, accessibile tramite la sezione dedicata agli esperimenti. Il sistema consente di formulare quesiti articolati, come richieste di istruzioni o ricerche tematiche, e di ottenere una selezione di contenuti pertinenti estratti dall'intero catalogo della piattaforma. A differenza della ricerca tradizionale, la risposta non si limita a un elenco di link, ma viene presentata come un output interattivo che aggrega segmenti video rilevanti.

Il modello Gemini Omni, integrato in YouTube Shorts Remix e nell'app YouTube Create, consente di generare varianti di un video esistente partendo da prompt testuali o immagini. Il sistema può modificare l'estetica, inserire elementi aggiuntivi o ricontestualizzare la scena mantenendo coerenza narrativa e struttura originale. Secondo YouTube, il modello «comprende meglio l'intento dell'utente e gestisce automaticamente modifiche complesse a video e audio», riducendo la necessità di competenze tecniche avanzate. Tutti i contenuti generati tramite Gemini Omni includono filigrane digitali e metadati identificativi, realizzati con il sistema SynthID, che collegano il video "remixato" all'originale. I creatori di contenuti possono disattivare in qualsiasi momento la possibilità di "remixare" i propri contenuti, mantenendo il controllo sull'uso delle loro opere. La funzione è in distribuzione gratuita per tutti gli utenti e sarà successivamente integrata anche nell'AI Playground.

La funzione Reimagine, basata su Gemini Omni, permette di trasformare uno Short in stili differenti, come anime o pixel art, e di inserire elementi aggiuntivi come attori di sfondo o versioni digitali dell'utente stesso. Il sistema non si limita a filtri estetici, ma può alterare contenuto e contesto del video originale. YouTube ha inoltre ampliato lo strumento di rilevamento delle somiglianze, ora disponibile per tutti i creatori maggiorenni di contenuti. La funzione consente di identificare e richiedere la rimozione di video generati con IA che utilizzano il volto di uno youtuber senza autorizzazione.

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