Google ridisegna la ricerca dopo 25 anni, ora è guidata dall'IA

La casella diventa interattiva.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-05-2026]

google nuova casella ricerca
Immagine: Google

Google ha avviato il più importante aggiornamento della sua casella di ricerca sin dal 2001, introducendo un nuovo design che - ovviamente - integra funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. La barra diventa più ampia, interattiva e capace di accogliere query complesse, immagini e video, trasformando l'interfaccia storica in un punto di accesso diretto ai modelli Gemini. Il cambiamento si affianca all'introduzione di agenti autonomi, strumenti di generazione di codice e nuove funzioni di analisi dei contenuti. Il box di ricerca consente ora l'inserimento di domande più lunghe e supporta il caricamento diretto di fotografie e filmati, integrando un'interazione multimodale che fino a oggi era confinata a prodotti separati. L'interfaccia permette inoltre di porre domande successive tramite un chatbot incorporato nella pagina principale, eliminando la necessità di passare a servizi esterni o a finestre dedicate.

Google introduce anche agenti digitali progettati per automatizzare ricerche ricorrenti. Questi sistemi possono monitorare informazioni aggiornate in tempo reale, come annunci immobiliari o variazioni di prezzo, notificando l'utente senza richiedere l'apertura di siti terzi. Gli agenti sono alimentati dal nuovo modello Gemini 3.5 Flash, ottimizzato per velocità, costi operativi ridotti e capacità migliorate nella generazione di codice e nell'esecuzione autonoma di compiti. Il modello Gemini 3.5 Flash è descritto come più efficiente nella produzione di software e nella gestione di attività complesse. Secondo Google, il sistema offre prestazioni superiori nella creazione di codice e nella gestione di operazioni sequenziali, mantenendo tempi di risposta inferiori rispetto ai modelli precedenti. La multinazionale sottolinea una riduzione dei costi computazionali, elemento rilevante per l'integrazione su larga scala nei servizi consumer.

Una delle novità più rilevanti riguarda l'integrazione della generazione di codice direttamente nei risultati di ricerca. Quando un utente esplora argomenti complessi, come per esempio l'astrofisica, Gemini può creare grafici interattivi e simulazioni dinamiche, sostituendo la tradizionale lista di link con contenuti generati in tempo reale. Questa funzione rappresenta un'alternativa ai sistemi basati su modelli come Claude Code o Codex, offrendo un approccio unificato all'interno dell'ecosistema Google e apparentemente riducendo ulteriormente il traffico verso i siti web che parlano di quegli argomenti.

Il nuovo approccio alla ricerca si inserisce in una strategia più ampia che punta a integrare l'intelligenza artificiale in ogni fase del processo. Il colosso della search descrive un modello in cui la ricerca non si limita a restituire risultati, ma costruisce risposte articolate, arricchite da elementi visivi, simulazioni e contenuti generati automaticamente. Questo cambiamento modifica il ruolo dell'utente, che passa da ricercatore attivo a destinatario passivo di contenuti elaborati dal sistema. Ciò ha immediatamente riacceso il dibattito sull'impatto dell'IA sul web aperto. Analisti come Richard Kramer, di Arete Research, affermano: «Il web aperto è in via di estinzione. Con l'intelligenza artificiale, Google sta riducendo tutti a semplici fornitori di dati grezzi».

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L'attivazione delle nuove funzionalità avverrà progressivamente nei prossimi mesi, con una distribuzione iniziale negli Stati Uniti e un'estensione successiva ad altri mercati. Google prevede di aggiornare sia la versione desktop sia quella mobile, mantenendo la compatibilità con i servizi esistenti e introducendo nuove API per sviluppatori e partner commerciali. La portata del cambiamento sarà misurabile nei prossimi mesi, quando le nuove funzioni raggiungeranno un pubblico più ampio.

Qui sotto, il video di presentazione ufficiale.

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Commenti all'articolo (1)

{donosor}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
20-5-2026 10:34
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