Cloud Rebuild, reinstallare Windows solo con una connessione a Internet

Non servono chiavette né supporti di ripristino di alcun genere.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-07-2026] Commenti

Dopo averlo annunciato lo scorso novembre, Microsoft ha iniziato a mostrare Cloud Rebuild, la funzione di Windows 11 che consente di reinstallare completamente il sistema operativo scaricando l'immagine dell'OS dal cloud, senza dover utilizzare chiavette USB, supporti ottici o un'installazione locale funzionante. La novità, ora disponibile nelle build di anteprima per gli utenti del programma Insider, punta a semplificare le procedure di ripristino nei casi in cui il sistema risulti compromesso o non avviabile, ed è chiaramente ispirata dalla medesima opzione disponibile da anni in macOS.

Cloud Rebuild esegue una reinstallazione pulita del sistema operativo scaricando automaticamente l'immagine di Windows 11 dai server Microsoft. Durante la procedura vengono recuperati anche i driver specifici del dispositivo tramite Windows Update, così da riportare il PC a uno stato operativo completo senza richiedere interventi manuali. L'intero processo è gestito online e richiede esclusivamente una connessione a Internet stabile. La funzione si distingue dal già noto Ripristina questo PC, che offre la possibilità di scaricare Windows dal cloud ma necessita comunque di un'installazione funzionante e utilizza i driver presenti localmente. Cloud Rebuild, invece, non dipende dallo stato del sistema operativo esistente e può intervenire anche quando Windows non si avvia più, eliminando la necessità di creare supporti esterni o ricorrere a procedure avanzate di ripristino.

Un aspetto rilevante riguarda la gestione dei dati personali. Cloud Rebuild non conserva applicazioni, file o impostazioni: la reinstallazione è completamente pulita e riporta il computer a una configurazione equivalente a quella di un dispositivo appena inizializzato. La funzione è pensata per garantire un ambiente stabile e privo di elementi potenzialmente problematici. Microsoft ha iniziato la distribuzione della funzione nelle build Insider più recenti, indicando che la disponibilità generale arriverà nei prossimi mesi. L'introduzione di Cloud Rebuild si inserisce in un percorso di semplificazione delle procedure di manutenzione del sistema operativo, con l'obiettivo di ridurre la complessità delle operazioni di ripristino e offrire agli utenti strumenti più immediati per risolvere problemi critici.

La procedura di reinstallazione tramite cloud rappresenta un'evoluzione significativa rispetto ai metodi tradizionali basati su supporti fisici. L'eliminazione della necessità di creare chiavette USB o utilizzare immagini ISO locali riduce il rischio di errori e semplifica l'intervento anche per utenti meno esperti. La possibilità di recuperare automaticamente i driver tramite Windows Update contribuisce a rendere il processo più affidabile. Cloud Rebuild è progettato per funzionare anche in scenari complessi, come sistemi danneggiati da aggiornamenti falliti, file di sistema corrotti o configurazioni compromesse.

La novità si inserisce nel più ampio contesto delle strategie di Microsoft per migliorare l'affidabilità di Windows 11 e semplificare la gestione dei dispositivi. Cloud Rebuild rappresenta un passo ulteriore verso un modello di manutenzione del sistema operativo più moderno e centralizzato, in cui la rete diventa l'elemento principale per garantire continuità operativa e ripristino rapido.